全力推動小事？川普揚言將墨西哥灣改名「美洲灣」 學者分析背後目的

（德國之聲中文網）美國總統川普1月20日上任首日發布的眾多行政命令中，其中「恢復尊榮美國之偉大的名字」一條，提到「美國灣」寫道：「以前被稱為墨西哥灣的地區一直是我們這個曾經蓬勃發展的國家不可或缺的資產，並仍是美國不容抹去的一部分。」

該行政命令中稱，美國沿該水域的海岸線綿延1700多英里。「該盆地…提供了我國約14%的原油產量和豐富的天然氣。」此外，除漁業、旅游業上的意義之外，墨西哥灣還擁有重要的海運港口。

川普稱：「鑑於這一蓬勃發展的經濟資源及其對我國經濟和人民的關鍵重要性，我指示將其正式更名為美國灣。」

墨西哥總統：北美更名「墨西哥美洲」

早在上任前，川普就提出了這一更名的想法。墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）1月8日在一次新聞發布會上作出回應。她展示了一張1607年的地圖——該地圖將北美洲標記為「墨西哥美洲」（América Mexicana），笑說：「我們為什麼不叫它墨西哥美洲，聽上去不錯，不是嗎？」

不過，本周二，辛鮑姆淡化了語氣，表示：「對我們和整個世界來說，它將繼續被稱為墨西哥灣。」

谷歌、蘋果使用舊名稱

然而，川普下達行政命令後，美國海岸警衛隊在一份關於執行川普對移民的新打擊措施的新聞稿中，以及佛羅里達州共和黨州長德桑蒂斯在討論冬季風暴時，很快使用了「美國灣」一詞。

截至周四，谷​​歌和蘋果的地圖應用程序仍以舊名稱稱呼這片海灣。兩家平台的發言人沒有立即回復美聯社的詢問。

美聯社評述說，川普的主張與他的「美國優先」世界觀相一致。

法新社評述說，多年來，地圖名稱爭議在世界多個地區激起了民族主義情緒，而美國政策制定者一直保持警惕，試圖置身事外或推動和平。而突然之間，美國從一個不情願的仲裁者變成了命名好戰者。

「美國總統重新命名國際地質特徵沒有先例」

法新社寫道，總統有權重新命名美國境內的地點——川普也這麼做了。「然而，墨西哥灣是一片與幾個國家接壤的水域，包括公海」，深海生態學家泰勒（Andrew Thaler）表示。

「美國總統重新命名國際地質和海洋特徵確實沒有先例。任何重新命名整個墨西哥灣的企圖都完全是象徵性的」，泰勒說道。

通用語義學研究所名譽主席萊文森（Martin H. Levinson）表示，不知道川普會投入多少政治資本尋求他國的認可。「他真的想要使用強力推動這樣一件小事？」

萊文森表示：「我認為，（川普的）政治利益在於他向國內觀眾展示——我們愛國，這是我們的國家，我們不會允許這個名字歸給其它國家。」

（美聯社、法新社）

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