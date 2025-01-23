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逼普亭和談！川普威脅俄國將祭關稅制裁 克里姆林宮直球回應了
美國總統川普22日揚言，俄國若不願結束在烏克蘭的「荒謬戰爭」，美國將對俄國商品祭出高額關稅及其他制裁手段；對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱川普說法「了無新意」，但俄國願與美國對話。
路透報導，佩斯科夫說，「我們未見到任何新東西。他喜歡這些方法，在他第一個任期內，他就喜歡這樣做。我們仔細記錄所有聲明的細微差異，也準備好展開對話。一切都為了平等、相互尊重的對話，普亭總統也一再強調這一點」。
川普稍早在社群媒體「真實社群」上發文說，「我不想傷害俄羅斯。我愛俄國民眾，我也一直和總統普亭保持非常好關係」；但他稱俄國經濟正在衰退，普亭應「停止這場荒謬戰爭，情況只會更糟」。
川普說，「如果我們不儘快達成協議，我別無選擇，只能對俄羅斯和其他參與國售往美國的任何商品祭出高額稅收、關稅和制裁」。
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