談烏加入北約恐遇「巨大阻力」 川普特別任務大使：必須先增國防支出
瑞士達沃斯正在舉行世界經濟論壇，美國總統特別任務大使格瑞尼爾今天在場邊活動強調，北大西洋公約組織盟邦在考慮擴張聯盟之前，必須先將國防支出提高至「公平比例」。
法新社報導，格瑞尼爾（Richard Grenell）透過視訊在世界經濟論壇（WEF）場邊活動上表示，如果北大西洋公約組織（NATO）秘書長在談論讓烏克蘭加入北約，「你將在美國遭遇巨大阻力」。
格瑞尼爾指出：「當現行成員的（國防）支出不符公平比例，你不能要求美國人擴大北約保護傘。必須增加支出的成員也包含荷蘭。」
北約秘書長、前荷蘭總理呂特（Mark Rutte）不久前才談到，若能讓烏克蘭獲得可長久維持的和平，屆時烏國正式加入北約將是水到渠成。
美國總統川普（Donald Trump）呼籲北約成員國增加國防支出，格瑞尼爾也重申這項要求。
北約32個成員國在2023年將最低國防支出標準設為國內生產毛額（GDP）2%，但川普主張應該提高到5%。
呂特承認，國防支出占比必須增加。他說：「我們必須共同提高（國防支出比例），我們會在今年稍後決定確切數字，它將大幅超過2%。」
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