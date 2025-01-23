自我解套？美國務卿魯比歐譯名遭改「1字」 陸外交部尷尬回1句

（德國之聲中文網）中國大陸外交部以及新華社等中國大陸官媒以前對美國共和黨政治家魯比歐（Marco Rubio）的譯名一直為「盧比奧」。他因譴責中共當局對維吾爾人和香港民主抗爭的鎮壓，2020年兩度被中國大陸政府列入制裁名單。

不過，近日，隨著他被確認為美國新國務卿，中國外交部的新聞稿卻將其譯名改為「魯比奧」。

盧比奧被「更名」引發外界關注。中文社交媒體上流傳的一個猜測是，這是北京的自我「解套」和「下台階」，因為「我們制裁的是盧比奧，不是魯比奧」；「改了名字，他就能來了」。

中國外交部發言人：更重要的是他的英文名字

在中國外交部本周三（1月22日）的例行記者會上，《紐約時報》記者詢問：中方是否更改了美國國務卿魯比奧的中文譯名？如果屬實，這一變動是否與他受制裁有關？

外交部發言人毛寧回答：「我還沒有注意到你提到的情況。我想，與中文譯名相比，更重要的是他的英文名字。」關於制裁，毛寧說：「我可以告訴你的是，中方制裁針對的是損害中國正當利益的言行。」

此前，就中方是否會解除對新國務卿的制裁，中國外交部發言人郭嘉昆在周二的例行記者會上沒有正面回應，僅表示中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸。

馬可·盧比奧（Marco Rubio）1971年5月28日生於美國佛羅裡達州邁阿密，父母為古巴移民。盧比奧2000年當選佛羅裡達州眾議院議員，2010年首次當選佛羅裡達州聯邦參議員。

（綜合報導）

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