美再次退出巴黎協定 彭博將二度接手資助聯合國氣候機構

美國總統川普宣布美國將二度退出巴黎協定（Paris Agreement）後，億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）今天宣布，他的基金會將接手資助聯合國氣候變化機構。

法新社報導，彭博出手意在確保聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change ，UNFCCC）在美國停止資助的情況下，仍能獲得充分的資金支持。

美國通常資助聯合國際氣候變化機構秘書處22%預算。UNFCCC在2024至2025年度運作預算預計為8840萬歐元（約9650萬美元）。

擔任聯合國氣候目標暨解決方案（UN Special Envoyon Climate Ambition and Solutions）特使的彭博在聲明中說：「自2017至2020年，聯邦政府不作為的時期，各城市、州、企業和公眾挺身而出，履行我們國家的承諾，現在，我們已經準備好再度行動。」

這是彭博第二次填補美國聯邦政府退出巴黎協定留下的資金缺口。

2017年，川普政府首次退出巴黎協定後，彭博承諾提供高達1500萬美元，以支持UNFCCC的運作。

彭博重申，他這次也將致力履行美國報告的義務。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）指出：「這類的資助對協助聯合國氣候變化秘書處支持各國履行巴黎協定的承諾，推動低排放、具韌性和更安全的未來至關重要。」