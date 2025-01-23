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俄國經濟恐陷麻煩！川普揚言祭更多制裁 路透：普亭日益擔憂

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導
5位匿名消息人士告訴路透社，美國新任總統川普（左）推動終結俄烏戰爭同時，俄羅斯總統普亭也對該國戰時「經濟扭曲」的狀況日益擔憂。圖為兩人2018年在芬蘭會晤。圖／美聯社
5位匿名消息人士告訴路透社，美國新任總統川普（左）推動終結俄烏戰爭同時，俄羅斯總統普亭也對該國戰時「經濟扭曲」的狀況日益擔憂。圖為兩人2018年在芬蘭會晤。圖／美聯社

5位匿名消息人士告訴路透社，美國新任總統川普推動終結俄烏戰爭同時，俄羅斯總統普亭也對該國戰時「經濟扭曲」的狀況日益擔憂。

在石油、天然氣、礦產出口驅動下，儘管俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後遭到西方多輪制裁，但過去2年來該國經濟仍保持強勁增長。據報導，俄國經濟成長於2022年出現萎縮，但2023年和2024年增速均超越歐洲聯盟和美國。

至於今年，俄羅斯中央銀行和國際貨幣基金（IMF）雙雙預測經濟成長將轉為負1.5%。

近月來受到勞動力短缺和利率飆升影響，俄國經濟活動面臨沉重壓力，破紀錄的軍費開支也導致通膨加速。儘管央行於去年10月將基準利率上調至21%，但通膨率仍逼近10%。

據2名了解克里姆林宮想法的消息人士，現階段的經濟狀況導致部分菁英階層傾向透過談判終結戰爭。

本月20日宣誓就職的川普曾矢言迅速終結俄烏衝突。本週稍早他還說，除非普亭（Vladimir Putin）願意進行談判，否則俄羅斯可能面臨更多制裁和更高關稅，俄國經濟也將陷入「大麻煩」。克宮1名高階幕僚21日表示，尚未收到與川普通話的具體提案。

曾任俄國央行副行長的伏金（Oleg Vyugin）表示：「從經濟角度來看，俄羅斯對於透過外交手段結束衝突抱持濃厚興趣。」他指出，隨著莫斯科大幅增加軍事和國防開支，經濟扭曲的風險也隨之升高。

去年12月19日，普亭在年度記者會上表示：「現階段面臨一些問題，如通貨膨脹、經濟在一定程度上過熱等。政府和央行已肩負起放慢節奏的任務。」

消息人士指出，普亭認為莫斯科已達成俄烏戰爭的關鍵目標，包括控制連接俄國本土和克里米亞（Crimea）的土地、削弱烏克蘭軍事力量等。他也已意識到戰爭帶來的經濟壓力，以及諸如高利率對非軍事企業和工業的影響等「真正嚴重問題」。

路透先前報導，普亭已準備好與川普商討停火的選項，但條件是莫斯科占領的烏克蘭領土須獲承認，而且基輔得放棄爭取加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭

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