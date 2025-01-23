川普上任頻強調「巴拿馬運河被陸佔領」 外媒分析爭奪原因

美國總統川普近日聲稱巴拿馬運河被中國佔領，但根據外媒報導，運河仍由巴拿馬運河局管理，不過運河周圍的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港都由香港的和記港口控股公司營運，且中國從2023到2024年是運河第二大使用國，加上美國近年對中國在中南美洲的影響擴大表示擔憂，才會有如今的狀況。

周圍港口港商經營

根據《英國廣播公司》報導，川普在就職演說中多次強調中國佔領了巴拿馬運河，美國不能將運河交給中國。82公里的巴拿馬運河，卻掌握了全球5%的航運量，更是亞洲與美洲之間重要的航道，1914年確實是由美國建設完工，一路控制到1999年。不過在1977年，美國總統卡特決定將運河逐步交給巴拿馬。

因此運河現在是由巴拿馬運河管理局。《英廣》指出，目前尚沒有明確證據顯示中國掌握巴拿馬運河，但1997年以來，靠近運河的兩個港口：太平洋側的巴爾博亞港和大西洋側的克里斯托瓦爾港，由香港的和記港口控股公司運營，和記其他24個國家也有經營港口，並非中國國營公司。

美中南美競爭加劇

智庫「國際策略研究中心」美洲計畫部主任柏格表示，美國近年來開始擔心和記背後是否有中國國企或政府的介入。尤其2023至2024年期間，中國是巴拿馬運河的第二大使用國，佔貨運量的21.4%，中國也在巴拿馬進行了大量投資，包括建設港口、碼頭和基礎設施項目，並將巴拿馬納入中國的「一帶一路」倡議。

《半島電視台》提到，巴拿馬總統莫里諾曾對川普的說法回應說，拒絕一切川普有關巴拿馬運河的主張，因為充滿著錯誤。中國外交部則說，中國並沒有參與巴拿馬運河的營運。但川普如此表態，也彰顯了美中之間在南美洲的競爭恐更加激烈，尤其中南美洲傳統上是被認為美國的核心利益區域。

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