不滿事故管理總署？川普考慮終止聯邦賑災 要各州自力救濟

美國總統川普重返白宮後，今天首次在橢圓形辦公室（Oval Office）受訪，他拋出終止聯邦賑災，讓各州在緊急情況下自力救濟的想法。

法新社報導，洛杉磯野火肆虐、美東兩場毀滅性颶風風災陰影猶在之際，川普錯誤地指責聯邦緊急事故管理總署（FEMA）漠視受災戶。

川普告訴福斯新聞（Fox News）：「過去4年，聯邦緊急事故管理總署沒做好本份。你知道，在我領導下，以前的聯邦緊急事故管理總署做得非常好，佛州發生過颶風，阿拉巴馬州也出現過龍捲風。」

「但它會成為障礙，除非你具有某種領導力。聯邦緊急事故管理總署很快就會展開一場全面的大型討論，因為我寧可看到各州解決自己的問題。」

川普發表此番言論之際，洛杉磯北部再度爆發野火，迫使數萬人撤離家園。