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不再多元 川普政府關閉白宮西班牙文頁面
美國總統川普政府上任，諸多新措施之一就是關閉白宮網站的西班牙文頁面。自本週起，造訪whitehouse.gov/es會看到錯誤訊息，同時在白宮圖片下方看到「頁面未找到」字樣。
法新社報導，在白宮原來的西文頁面下方，訪客可以點擊「前往主頁」，點入後，網站會自動播放總統川普的短片。
白宮這一步旋即引發批評，民主黨籍聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）在社群平台X貼文，要求恢復原本的西文頁面。
舒默表示，「刪除這項資源讓美國同胞更難取得基本訊息，在降低美國民眾雜貨費用上也毫無作用」。他後半句話指的是美國近來的通膨問題，因為有部分選民表示，拜登任內通膨問題，是他們去年11月大選支持川普的原因。
據智庫「西班牙裔委員會」（Hispanic Council）表示，美國境內有4300萬人說著一口流利的西班牙語。
白宮撤掉西文頁面的時間點，適逢川普2.0政府執行大規模掃蕩移民，而這波行動主要打擊的對象，正是來自鄰近幾個西語國家的無證移民。
然而，白宮撤掉西文頁面，會讓去年大選投了川普一票的拉丁美洲裔選民同樣無所適從。
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