不再多元 川普政府關閉白宮西班牙文頁面

美國總統川普政府上任，諸多新措施之一就是關閉白宮網站的西班牙文頁面。自本週起，造訪whitehouse.gov/es會看到錯誤訊息，同時在白宮圖片下方看到「頁面未找到」字樣。

法新社報導，在白宮原來的西文頁面下方，訪客可以點擊「前往主頁」，點入後，網站會自動播放總統川普的短片。

白宮這一步旋即引發批評，民主黨籍聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）在社群平台X貼文，要求恢復原本的西文頁面。

舒默表示，「刪除這項資源讓美國同胞更難取得基本訊息，在降低美國民眾雜貨費用上也毫無作用」。他後半句話指的是美國近來的通膨問題，因為有部分選民表示，拜登任內通膨問題，是他們去年11月大選支持川普的原因。

Put this back, ahora mismo.



Deleting this resource makes it harder for fellow Americans to access essential information, and does nada to lower the costs of groceries for Americans.



Messy. https://t.co/EBrBqRZ6cX pic.twitter.com/UAJ3DhE7LZ — Chuck Schumer (@SenSchumer) 2025年1月22日

據智庫「西班牙裔委員會」（Hispanic Council）表示，美國境內有4300萬人說著一口流利的西班牙語。

白宮撤掉西文頁面的時間點，適逢川普2.0政府執行大規模掃蕩移民，而這波行動主要打擊的對象，正是來自鄰近幾個西語國家的無證移民。

然而，白宮撤掉西文頁面，會讓去年大選投了川普一票的拉丁美洲裔選民同樣無所適從。