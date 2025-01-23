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川普宣布「星際之門」AI計畫沒揪他 馬斯克嗆沒錢惹奧特曼反譏

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
OpenAI執行長奧特曼（圖左）與特拉斯執行長馬斯克（圖右）隔空互嗆。法新社
OpenAI執行長奧特曼（圖左）與特拉斯執行長馬斯克（圖右）隔空互嗆。法新社

美國總統川普21日宣布，將由OpenAI、甲骨文、軟銀三大科技公司合資創立新的AI公司「星際之門」（Stargate），投資金額將達5000億美元。令外界意外的是，據稱在白宮已有辦公室的全球首富馬斯克竟被排除在外，馬斯克隨後便發文嘲諷這項計畫，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則發文反嗆，兩人隔空交火，火藥味濃厚。

美聯社報導，川普21日表示，「星際之門」初期將投注1000億美元建立AI發展的基礎設施，未來4年內增資至5000億美元，將創造10萬個工作機會。

報導指出，「星際之門」已開始建設資料中心與必需的發電設施，以發展快速演進的AI科技。

但曾砸下上億美元為川普助選、同時也是川普親密顧問的特斯拉執行長馬斯克，似乎並不看好「星際之門」的計畫。

OpenAI執行長奧特曼21日在X平台發文，表示「星際之門」已「立即開始投入1000億美元」。對此，馬斯克發文直指「他們根本沒錢」，稱有可靠根據證明，軟銀有擔保的金額遠低於100億美元。

奧特曼則留言回應馬斯克，說他「錯了」。他並邀馬斯克參觀「已在建設中的第一個據點」，表示這項計畫「對國家是好事」。

奧特曼更向馬斯克表示：「我發現，對國家有利的事不見得對您的企業群最有利，但在您的新職務上，我希望您盡可能將美國置於首位。」

馬斯克與奧特曼之間早有矛盾，兩人共同創立OpenAI，但在公司發展方向上意見不合後，馬斯克於2018年離開該公司。最終馬斯克在2024年起對OpenAI提出多次訴訟，指控該公司背離最初以非營利研究機構為宗旨，轉向以盈利為目的。

推文 https://twitter.com/elonmusk/status/1881944244480565497

推文 https://twitter.com/sama/status/1882106524090482701

OpenAI 奧特曼 馬斯克

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