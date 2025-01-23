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盧比歐傳將出訪中美加勒比5國 鎖定運河和移民議題

中央社／ 瓜地馬拉市22日專電

美國新聞媒體「Politico」獨家披露，新任美國國務卿盧比歐下周將前往包括巴拿馬、瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加和多明尼加等中美洲及加勒比海國家訪問。美國國務院對此尚未回應。

這將是盧比歐（Marco Rubio）20日經由參議院全票通過、宣誓擔任國務卿職務後的首度出訪。Politico引述不願具名的美國官員表示，盧比歐此行出訪的重點，就是川普喊出「讓美國再次偉大」的兩個外交主要議題，減少非法移民和推動收回巴拿馬運河

此外，盧比歐也會與瓜地馬拉和薩爾瓦多，這兩個被當作「移民中轉站」的國家，針對移民問題展開會談。

盧比歐在上任後，發給國務院員工的第一份備忘錄強調，大規模移民是「我們這個時代最重要的議題之一」，並表示在他的監督下，國務院將與西半球國家合作，減少非法移民並協商「非法移民的遣返」。

此行預計最受關注的，就是巴拿馬的訪問行程。巴拿馬政府日前才致函聯合國，投訴美國總統川普揚言收回巴拿馬運河的言論。此外，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）21日出席瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」（WEF），也公開警告川普不可以違反國際法，因為「運河主權屬於巴拿馬」，巴拿馬政府不會做任何的讓步。

盧比歐是美國歷史上首位拉丁裔的美國國務卿。他出生於佛羅里達，是古巴移民之子，曾經主導美國參議院情報委員會，長期以來關注拉美事務和政治情勢，被外界認為是「鷹派」的政治人物。

盧比歐多次批判尼加拉瓜和宏都拉斯的獨裁政權，曾以「犯罪和卑鄙的獨裁政權」，來形容尼加拉瓜總統奧蒂嘉。他也點名中國在中美洲的勢力擴張，並在全球「用謊言和欺騙方式成為超級大國」。

川普曾經稱讚立場強硬的盧比歐是「永不向對手屈服的的無畏戰士」。媒體分析，盧比歐將忠實履行川普打擊非法移民，以及預防中國在拉丁美洲勢力擴張的強硬政策。

巴拿馬運河 移民 美國

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