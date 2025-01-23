川普簽行政命令增兵1500人 阻非法移民從南部入境美國

美國白宮22日發布聲明，指總統川普簽署一項行政命令，阻止非法移民透過南部邊境進入美國，授權並指示國土安全部、司法部和國務院採取一切必要行動，立即遣返和驅逐非法跨越美國南部邊境的外國人。白宮發言人表示，川普已下令加派1500名現役美軍進駐美墨邊境。

路透報導，這批士兵會加入目前在邊境約2200名現役軍人和數千名國民兵，為邊境巡邏人員提供後勤、運輸和建造障礙物的支援。

另一位匿名美國官員表示，內部有數場非正式討論，要讓派兵人數隨時間增至1萬人。但官員們說，最終數字尚未確定，出兵人數將取決於多種因素，包括對戰備狀態的影響以及國土安全部的要求。

代理國防部長塞勒斯（Robert Salesses）表示，美軍將協助提供航班，支援由國土安全部主導的遣返行動，處理超過5千名目前被美國當局拘留在德州埃爾帕索和加州聖地牙哥的移民。

「國土安全部將負責提供航班中的執法支援，而國務院將取得必要的外交許可。」塞勒斯說。一名美國官員在五角大廈匿名簡報時表示，額外派往邊境的1500名士兵不會承擔執法職責。