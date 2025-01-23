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川普推動5000億美元AI投資計畫 遭馬斯克質疑

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普（右）與馬斯克（左）日前在「讓美國再次偉大勝利集會」舞台相擁。路透
美國總統川普（右）與馬斯克（左）日前在「讓美國再次偉大勝利集會」舞台相擁。路透

科技大亨馬斯克（Elon Musk）今天對美國總統川普宣布的5000億美元（約新台幣16兆3177億元）人工智慧（AI）計畫表示質疑，稱承諾的資金其實不存在。

法新社報導，這番言論顯示這位全球首富與川普之間罕見的意見分歧；馬斯克在新政府中扮演關鍵角色，且曾為競選活動投入2.7億美元。

川普昨天在白宮的第一個完整工作日，宣布了一項由日本電信巨擘軟銀公司（SoftBank）和ChatGPT開發商OpenAI主導的AI基礎建設重大投資計畫。

川普表示，由軟銀、OpenAI和甲骨文（Oracle）合資成立的新公司Stargate，「將至少投入5000億美元，在美國打造AI基礎建設」。

但馬斯克在他的社群媒體平台X上發文表示，主要投資人「其實並沒有這筆錢」。他還表示：「軟銀的擔保金額遠低於100億美元，我有可靠的消息來源。」

馬斯克這番話可能主要針對領先全球的AI新創公司OpenAI，他曾是創始成員之一，但在2018年離開OpenAI。

馬斯克和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）深陷嚴重對立，馬斯克已多次對開發ChatGPT的公司OpenAI提起訴訟。

阿特曼在X回應馬斯克說：「大錯特錯，你肯定知道的。想來參觀已經開始建設的第一個計畫嗎？」

他還說：「這對國家是好事。我明白對國家有利的未必總是對你的公司最有利，但在你新擔任的角色中，我希望你大多數時候能以國家為優先考量。」

OpenAI 川普 馬斯克

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