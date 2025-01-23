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美眾院通過打擊無證移民法案 川普迎來初步勝利

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

共和黨領導的美國國會今天批准一項擴大對外國犯罪嫌疑人的審前監禁法案，讓總統川普在打擊非法移民的承諾上取得初步勝利。

法新社報導，「萊肯．萊里法案」（Laken RileyAct）是以已故時年22歲女學生萊肯．萊里的名字命名。這名女學生被一名沒有合法證件入境美國且因入店行竊而被通緝的委內瑞拉男性移民殺害。這項法案要求拘留並驅逐遭控竊盜相關罪名的無證移民。

萊肯．萊里法案在聯邦眾議院闖關成功後，聯邦參議院本週稍早以64票贊成、35票反對通過這項法案。共和黨人經常批評前總統拜登的邊境安全政策薄弱。

去年11月大選後，共和黨從民主黨手中奪回參院控制權，對這項法案做出一項調整，將強制拘留範圍擴大到「導致死亡或嚴重身體傷害的犯罪」。

這意味眾院必須再次對這項法案進行表決，但在46名民主黨眾議員投票支持下，法案在眾院輕鬆過關，將成川普簽署成為法律的首項立法。

78歲的川普承諾打擊非法越境並大規模驅逐無證移民，他任命強硬派移民官員霍曼（Tom Homan）主管邊境事務。

共和黨籍的川普在競選期間多次聚焦萊肯．萊里一案，他譴責無證移民，指控他們「毒害了國家血液」。

萊里去年遇害後，陳屍在喬治亞大學（University ofGeorgia）校區旁的樹林裡，26歲的伊巴拉（JoseAntonio Ibarra）被判有罪。

然而，民主黨人抱怨說，落實這項新法的頭3年將花費830億美元，超過國土安全部的年度預算，且完全違反正當程序。

紐約州聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（AlexandriaOcasio-Cortez）在眾院發表演說時表示，拘留被指控但未定罪的人，將「侵蝕美國核心價值的根基」。

她也指責共和黨人在法律和秩序方面的偽善，未能反對川普赦免2021年襲擊國會大廈的數百名暴力罪犯，「放掉那些在國會大廈襲擊警察的人」。

共和黨 川普 移民

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