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反制川普收回運河言論 巴拿馬警告不可違反國際法

中央社／ 瓜地馬拉市22日專電
位於中美洲的巴拿馬運河是國際海運重要通道。(路透)
位於中美洲的巴拿馬運河是國際海運重要通道。(路透)

巴拿馬政府致函聯合國，投訴美國總統川普揚言收回巴拿馬運河，巴拿馬總統總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也公開警告川普不可違反國際法，因為「運河主權屬於巴拿馬」。

巴拿馬總統總統穆里諾在出席瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」（WEF）中表示，美國總統川普提出「收回運河」的想法，明顯違反國際法。他再次重申，「運河是巴拿馬的，將永遠是巴拿馬的」，巴拿馬拒絕對運河設施做出任何讓步。

穆里諾強調，巴拿馬運河「既不是美國的禮物，也不是讓渡」，而是完全屬於巴拿馬的資產。他也表示美國是「盟友和朋友」，但川普的立場，已經讓兩國之間出現新的外交摩擦。

而就法律層面來說，穆里諾堅持巴拿馬是一個尊重國際社會和憲法的民主國家，並且遵守國際法的規範。因此沒有人可以「肆無忌憚」在國際法的框架內，試圖繞過法律，因為這些動作都是不可行的。

他也反擊川普聲稱中國實際上控制巴拿馬運河的言論，因為美國才是巴拿馬運河設施的「主要使用者」。

儘管穆里諾強力回擊川普的言論，不過他也喊話希望這場危機能轉化為契機，例如在「移民問題」等其他領域強化和美國合作機會。穆里諾指出，自從他上任以來，已經採取多項措施，減少進入巴拿馬的非法移民流量。截至2025年年初，非法入境人數相比去年同期降低了42%。

以從哥倫比亞入境巴拿馬的非法移民人數而言，穆利諾強調2025年開始到現在，大約只有1300人，而去年同期每天入境的人數就高達1200人。這些移民將巴拿馬視為通往北美的中轉站，穆里諾因此表示「美國的南部邊界並不是墨西哥，而是巴拿馬」，希望美國重視巴拿馬在移民問題上的努力。

而中國此時也插上一腳，中國外交部發言人毛寧在記者會表示，「巴拿馬的主權和獨立不容談判」，也強調中方沒有參與巴拿馬運河的管理和運營，也從未干涉巴拿馬事務，尊重巴拿馬對運河的主權。

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