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川普威脅課徵三國高關稅 華府智庫：恐四敗俱傷

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普威脅課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高額關稅，華府智庫分析認為，這恐怕將是四敗俱傷，也可能再度讓美中陷入貿易衝突。

川普21日聲稱將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，同時課徵中國大陸10％的關稅，作為三國容許非法移民和毒品進入美國的懲罰。

兩位華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的資深研究員22日做出分析報告指出，美國對加拿大和墨西哥課徵25%的關稅，將減緩美國經濟發展，同時增加通膨。

報告指出，美國接下來4年恐因此損失2000億美元。

此外，報告表示，若美國向中國大陸課徵10%的高額關稅，美中雙方都將面臨損失；美國和中國大陸將分別損失550億美元和1280億美元。

報告指出，綜合來說，美國若向三國課徵高關稅，將面臨重大損失，尤其中方可能做出反擊，讓美中陷入貿易衝突。

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