擬課高額關稅 川普警告俄羅斯盡快結束戰爭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普22日向俄羅斯提出警告，要求盡快結束俄烏戰爭，否則俄國出口將面臨高額關稅和制裁。

川普22日在在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他無意傷害俄國；川普說，他熱愛俄國人民，也曾與俄國總統普亭關係良好。

川普說，大家不要忘記，俄國曾在二戰中幫助美國贏得勝利，俄國也在戰爭中失去近6000萬條生命。

川普認為，俄國經濟正在衰退，他要幫俄國和普亭一個大忙，要求現在就結束這場荒謬的戰爭；川普說，戰爭持續下去只會愈來愈糟糕。

川普說，如果不盡快達成協議，他沒有選擇，將向俄國出口到美國及其他國家的商品實施高徵稅、高關稅和制裁。

川普重申，若他當年是總統，這場戰爭永遠不會開始；川普說，現在讓我們結束這場戰爭，並向俄國喊話，「我們可以用輕鬆的方法，或者強硬的方法。」

川普說，輕鬆的方法永遠更好；川普表示，「已經到了協議的時候，不該讓更多生命為此逝去。」

俄烏戰爭 川普 美國

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