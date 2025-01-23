馬斯克若買TikTok 川普：我贊成

美國總統川普廿一日表示，他樂見特斯拉執行長馬斯克或甲骨文共同創辦人艾里森收購TikTok。

川普廿日簽署行政命令，將TikTok「不賣就禁」禁令生效時間推遲七十五天。

ＣＮＢＣ報導，川普廿一日在ＡＩ基礎設施的聯合記者會上，被記者問到，他是否對「馬斯克收購TikTok」抱持開放態度？川普指出：「如果他（馬斯克）想買TikTok，我贊成，而且我也贊成讓艾里森買它。」

川普表示，如果沒獲得在美國運營許可，TikTok將一文不值，但如果獲得營運許可，TikTok價值可能會達一兆美元。

分析師對TikTok美國業務的估值約為五百億美元。

川普稱：「我會見TikTok的所有者，背後的大老闆。我想對某個收購者說的是，買下它，並將一半捐給美國，我們會給你許可證。」

川普廿日也提到，美國和擁有TikTok的中國大陸字節跳動以合資模式各擁五成股份構想，但未提供細節。

川普昨天被問到，他的手機是否有下載TikTok時說：「沒有，但…我想我現在會去用它。」

TikTok在十八日晚間一度停止服務，但在伺服器供應商甲骨文默契配合下，十九日恢復服務，並歸功川普承諾拯救TikTok。

彭博資訊上周報導，中方官員已在初步討論是否將TikTok美國業務賣給馬斯克，但字節跳動否認這個說法。