川普宣布 設5千億美元AI公司「Stargate」

美國總統川普廿一日偕同軟銀執行長孫正義、OpenAI執行長奧特曼、甲骨文共同創辦人艾里森，在白宮宣布三家公司將拿出五千億美元合資成立名為「Stargate」的公司，從事美國人工智慧（ＡＩ）基礎建設，與中國大陸競爭。

「微軟、輝達將參與」

川普說，三家公司會「立即」拿出一千億美元，而且設定目標，未來資金要增加到「至少」五千億美元。微軟、輝達預期也將參與。

這項ＡＩ基礎計畫以德州資料中心為起點。川普表示要將技術留在美國，中國及其他國家是美國競爭者，「我們要做的是把技術留在這個國家。中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手」。

川普在宣布投資案時說：「我們現在開始看到過去前所未見的龐大投資，進入到我們國家」。他表示，將會運用行政命令及緊急宣告等行動，來幫助相關建設方案順利進行，包括更容易取得能源，「因為我們情況緊急」。

川普表示，這項計畫「進展非常迅速，幾乎立即會在美國創造超過十萬個工作機會」。川普和三位科技業領袖強調了ＡＩ在醫療保健和其他領域的應用，將推動美國經濟成長。

川普表示，這項計畫展現對新總統領導下美國潛力深具信心。

孫正義表示這項宣布象徵一個新的黃金時代開始。他上月曾和川普在海湖莊園舉辦的活動中承諾，軟銀準備在美國投資一千億美元，Stargate合資計畫就是軟銀投資布局之一。

艾里森表示，一些Stargate投資項目的資料中心，已在興建中。目前開發的應用包括電子健康紀錄，進行數據分析，提供更好的醫療計畫。

川普特別請奧特曼說明ＡＩ如何幫助人類對抗疾病；奧特曼表示，隨著ＡＩ進步，未來醫療技術進步更快，成本也會變更低。