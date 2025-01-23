川普支持率47％ 高於第一任期

路透廿一日完成的民意調查發現，美國總統川普重返白宮，目前獲得約百分之四十七的美國人支持。

川普廿日就職，路透與益普索於廿日、廿一日執行這項民調，結果顯示，川普支持率比他二○一七年至二○二一年上次執政的大部分時間都要高。

民調顯示，美國民眾對川普宣布的一些措施感到不滿。約百分之五十八受訪者表示，川普不應赦免所有在二○二一年一月六日國會暴動案中被定罪的人。僅百分之廿九受訪者認同川普處理司法系統政治化的方式。川普曾表示，他可能會用司法系統報復政治對手。

受訪者對川普處理其他問題持正面態度，百分之四十六受訪者認可他處理移民，許多美國人希望移民問題成為新政府首要任務。百分之五十八同意美國應「大幅減少獲准在邊境申請庇護的移民人數」。

川普第一個任期開始時的支持率為百分之四十三。政治分析師魯巴希金表示，川普支持率以歷史標準而言算低。美國總統在任期之初，支持率通常超過五成。