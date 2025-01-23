取消非法移民在美出生公民權 22州控告川普違憲

美國總統川普廿日就職後立即簽署行政命令取消出生公民權，廿二州民主黨籍州檢察長及華府特區、舊金山檢察長紛紛向法院提告，指控川普這項命令違反憲法。

美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）等倡議團體也在新罕布夏州聯邦法院提告，指控川普此舉違反憲法及最高法院判例。

根據內容七百字的「保護美國公民權的意義與價值」行政命令，無證移民婦女或持合法簽證入境婦女在美國國土產下嬰兒，如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人，孩子就無法成為美國公民。

也就是說，根據這項簽署後卅天生效的命令，不只無證移民，即使持合法的工作、學生或旅遊簽證入境，只要父母都沒有永久居留權，在美國所生子女就無法自動取得公民身分。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，各州與倡議團體針對出生公民權提告，極可能成為川普二度執政後第一件上訴到最高法院的官司。廿二州州檢察長在麻州聯邦法院聯合提告，判決結果的上訴將由聯邦第一巡迴上訴法院受理，三名上訴法院法官都是民主黨總統任命。

新澤西州州檢察長普拉特金說：「總統不能大筆一揮，就讓憲法第十四修正案變成不存在。」白宮則說已準備好面對各州訴訟。

對出生公民權有親身體驗的康州華裔檢察長湯偉麟表示，這宗訴訟對他個人意義重大，「第十四修正案就是字面意思，如果你生在美國土地，就是美國人，沒什麼好爭論的。川普完全錯誤，且嚴重傷害像我家這樣的美國家庭。」

美國公民自由聯盟執行主任羅米洛說，拒絕給予在美國出生的兒童公民權，不但違憲，而且是以「魯莽、殘忍手段拋棄美國價值」。他說，這道命令美國歷史上曾出現的最嚴重錯誤之一，讓在美國出生的某些人永遠淪為次等地位，無法享有身為美國人的權利。

川普在行政命令中指示社會安全管理局，命令生效後不得將無出生公民權的孩子視為美國公民，也指示國務院停止為不符規定嬰兒核發美國護照。