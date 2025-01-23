反制毒品芬太尼 川普：考慮2月1日起對陸加徵10%關稅

美國總統川普廿一日說，考慮二月一日起對中國大陸銷美商品全面加徵百分之十關稅，因為危害美國人的毒品芬太尼正從大陸運往墨西哥及加拿大。歐盟也被川普點名，川普表示，歐盟對待美國的方式非常惡劣，將對歐盟課徵關稅，否則不公平。

美媒：關稅政策一夕改變

川普廿日就任當天並未依照先前承諾立即宣布對大陸加徵關稅，僅稱二月一日可能對加墨兩國課徵百分之廿五關稅。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿一日報導，川普關稅政策一夕改變，背後原因不清楚。

ＣＮＮ等外媒報導，川普廿一日說，他前幾天和習近平通話，已向習表明美方「不想要那垃圾（芬太尼）出現在我們國家」，必須加以遏阻。川普重申，他在第一任期曾與習近平達成一項協議，中方同意處死向美國走私毒品的毒販，但繼任的拜登未能接續落實。川普未表明是否大陸處決毒販就能避免加徵關稅。

川普已指示聯邦機構四月一日前全面檢視貿易議題，包括分析美國長年貿易逆差，與大陸等貿易夥伴的不公平貿易作為和貨幣操縱等，並提出關稅等補救措施的建議，美方徵收關稅時間仍存變數。

川普競選時曾稱上任後，將對大陸課徵百分之六十關稅；還說若中國「進入」台灣，稅率將達百分之一百五十到兩百。川普去年十一月初當選後，同月下旬稱將對大陸加徵百分之十關稅。

有分析認為，川普上周與習近平通電話後，計畫似乎有變。彭博資訊報導，川普廿日說，「將與習主席舉行會談和通話」，還自稱受邀訪問大陸，但他未對此詳述。

對於川普威脅加徵關稅，大陸外交部發言人毛寧回應表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，「中方始終堅定維護國家利益」。至於美中是否就關稅問題溝通，毛寧說，「我們願同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展。」

雖然加徵關稅是由美國進口商支付，但可能轉嫁給消費者。川普在就職演說承諾對進口產品徵收關稅，並稱外國將支付貿易罰款。他廿日簽署一項行政命令時說，關稅將「讓我們變得非常富有」。他並下令聯邦機構，就財政部及商務部如何建立「對外稅收局」徵收關稅提出建議。

終結俄烏戰爭 批習無作為

川普廿一日說，大陸國家主席習近平對終結俄烏戰爭「沒多大作為」，他曾在與習通話時對其施壓，敦促中方介入以停止俄烏戰爭，習近平調停俄烏作為不多，我們有很大權力，他對習說，「你應該擺平它（俄烏戰爭）」。

另外，川普表示，若俄羅斯總統普亭拒絕俄烏停戰談判，很可能對俄國施加制裁；川普新政府正研究對烏運送武器的議題，並稱歐盟應做更多來支持烏克蘭。他說，將和烏國總統澤倫斯基對談，也將很快和普亭對談，但他未透露對俄國的潛在額外制裁為何。