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美退出最低企業稅負協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普在就任首日決定退出全球最低企業稅負協議。美聯社
美國總統川普在就任首日決定退出全球最低企業稅負協議。美聯社

美國總統川普在就任首日，就決定退出全球最低企業稅負協議，宣稱這項協議在美國沒有效力。歐盟對此表示「遺憾」，不過歐盟執委會仍承諾，將繼續遵循這項國際協議，且與國際夥伴進行有意義的對話溝通。

川普20日宣誓就職後數小時內簽署一系列行政命令，除了讓美國退出巴黎氣候協定和世界衛生組織（WHO），也簽字讓美國退出經濟合作發展組織（OECD）的全球稅收協議。這項協議由140多國簽署，向企業獲利課徵15%的最低稅率。

這項行政命令也要求官員「調查」是否有國家已經或計劃實施「具有治外法權或對美國公司造成不成比例影響」的規定，並在60天內提出報復措施的建議。

歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯21日表示「遺憾」，還表示歐盟仍「致力於」自身國際義務。

他說：「我們相信值得花時間與新的美國稅收當局研議這些事項，以更瞭解他們的要求並解釋我們的立場。」非營利組織「租稅正義聯盟」（Tax Justice Network）表示，川普的行政命令實際上「要求各國放棄對境內經營的跨國公司稅收主權，否則將面臨嚴厲的反制措施」。

租稅正義聯盟執行長科巴姆（Alex Cobham）在聲明中說：「川普不僅扼殺OECD軟弱的稅收改革，他實際上正威脅要廢除過去一個世紀所建立的一切，把這個世界帶回『強盜大亨』（robber baron）世紀的稅收政策。」

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