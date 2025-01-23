川普行政命令狂發 美企焦慮推演下一步行動

經濟日報／ 編譯簡國帆易起宇／綜合外電
美國總統川普上任後發布一連串行政命令，先前威脅的遣返移民與加徵關稅將逐一成為現實。 路透
美國總統川普上任後發布一連串行政命令，先前威脅的遣返移民與加徵關稅將逐一成為現實。 路透

美國總統川普上任後發布一連串行政命令，先前威脅的遣返移民與加徵關稅將逐一成為現實，美國銀行業與律師事務所紛紛成立戰情室整理資訊或設立熱線，希望幫助焦慮的企業客戶化解疑慮，並研擬下一步行動。

川普上任第一天的許多行動都已在意料之內，一些重大議題的細節卻付之闕如，但這些細節對美國企業事關重大。

管理諮詢業者Oliver Wyman執行長史塔德說，川普在就職首日使出震懾手段後，處於權力巔峰的他將推出更多措施，但現在只有少數企業完全掌握可能的關稅衝擊。

紐約大學專業研究學院人資管理系主任塔維斯說，企業都在準備，但不知該如何準備。

過去幾周，美企執行長已陸續造訪川普的海湖莊園說明自己論點、聘僱新的共和黨遊說人士尋求指引或調整內部政策，但幾乎無法預測所有潛在發展。

摩根大通（小摩）已設立戰情室，以消化大量新政策。該銀行的政府關係部門正持續研究行政命令，並將要點整理寄給執行長戴蒙等高層主管。美國銀行和花旗集團等其他銀行業者也有相同行動，準備幫助國際客戶與企業因應。

專注經營企業客戶的安慶國際法律事務所，推出川普行政命令追蹤系統，並已發布至少32則部落格文章，對該公司認為最重要的行政命令和備忘錄做出摘要。

川普 美國 銀行業

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