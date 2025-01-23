韓國瑜率團訪美國會 盼台美避雙重課稅法案參院過關

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團廿一日拜訪美國國會，盼「避免台美雙重課稅」法案能夠走完最後一哩路。韓國瑜說，代表團與美國參、眾議員針對台灣安全、台美之間的聯繫，以及未來合作的可能做交流，希望避免台美雙重課稅的法案可以在參議院過關。

我駐美代表處指出，韓國瑜所率跨黨派代表團廿一日拜會多位聯邦參、眾議員，包括聯邦參議院商業委員會主席克魯茲、外交委員會「亞太小組」主席里克斯、聯邦眾議院共和黨會議主席麥克林，以及眾院外交委員會榮譽主席麥考爾等。

韓國瑜說，避免台美雙重課稅的法案已在眾議院通過，代表團廿一日下午拜訪參議院，也表達希望法案能在參議院過關；該法案對台美之間的投資和企業是一項利多，台灣企業界也特別需要。

國民黨立委柯志恩說，代表團充分向參、眾議員表達對避免雙重課稅的期待，希望能順利通過，走完最後一哩路。