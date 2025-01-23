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美擬對陸加關稅 丁薛祥：打貿易戰沒贏家

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國務院副總理丁薛祥21日在瑞士達沃斯論壇上表示，大陸不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務。（新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥21日在瑞士達沃斯論壇上表示，大陸不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務。（新華社）

面對美國總統川普上任後，擬對陸加徵關稅。大陸國務院副總理丁薛祥表示，經濟全球化的矛盾分歧，只能在全球化中解決，打貿易戰沒有贏家。中國不追求貿易順差，願進口更多外國優質產品和服務，促進貿易平衡發展。

新華社報導，丁薛祥當地時間廿一日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇二○二五年年會，發表題為「堅守多邊主義正道，促進開放包容發展」的演講。他提到，當前世界百年變局加速演進，關稅戰、貿易戰烏雲密布，經濟全球化動力和阻力膠著，多邊主義和單邊主義激烈博弈，全球治理體系正經歷深刻調整。

丁薛祥認為，經濟全球化不是你輸我贏的零和博弈，而是互利共贏的普惠進程，當然會帶來一些利益分配上的矛盾分歧，「這些問題只能在推進經濟全球化的進程中解決，搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家」。

他強調，中國改革開放不斷向更高水準邁進，從對外貿易看，「我們不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務，促進貿易平衡發展」。

丁薛祥說，中國的關稅總水準已經降到百分之七點三，處於全球較低水準，給予所有與中國建交的最低度開發國家百分之一百稅目產品零關稅待遇。

至於跨國公司關注中國知識產權保護、平等參與政府採購、跨境數據流動等問題，丁薛祥坦言，現實中不論是外資企業，還是內資企業，都可能會遭遇一些「玻璃門」、「彈簧門」個案問題，中方願和大家一起解決。

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