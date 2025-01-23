對加墨課25%關稅 川普意在施壓提前談判美墨加協定

華爾街日報引述知情人士報導，美國總統川普表示二月一日起將對加拿大和墨西哥產品課徵百分之廿五關稅，其實意在向兩國施壓，提前啟動檢討美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）的談判。

美墨加協定是川普上次任內，為取代北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）所推動的協議，預訂二○二六年重新審查。知情人士指出，川普希望能提前協商。

知情人士透露，川普以關稅威脅，是希望調整美墨加協定中的汽車規則，迫使位於加拿大和墨西哥的汽車廠遷回美國。消息指出，主要汽車製造商正想辦法在不破壞北美汽車供應鏈的情況下，以滿足川普要求；而北美汽車供應鏈遍及美墨加三國。川普將指示他提名的商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾，負責美墨加協定重新談判。

這項協定規範北美三國大約兩兆美元貿易，是美國史上國會支持最力的貿易協定。此協定因川普政府納入更嚴格的勞工與環境標準，連民主黨也肯定。

據美國人口普查局統計，自協定簽署以來，墨西哥和加拿大已取代中國大陸成為美國主要貿易夥伴。

共和黨參議員、川普親密盟友克雷默說，「美墨加協定重啟談判，是無庸置疑的」。他透露已和加拿大官員接觸，討論川普的要求。

墨西哥和加拿大分別是美國第一和第二大貿易夥伴，兩國正為可能的重大經濟衝擊做準備。墨西哥和加拿大約有百分之八十產品外銷美國，製造業、農業和原物料產業和美國唇齒相依。

加拿大總理杜魯多廿一日說，加拿大已準備對關稅採取反制措施；墨西哥總統薛恩鮑姆在例行記者會呼籲保持冷靜，她說，「我們始終應該避免對抗」。