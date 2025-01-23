川普擴大美國製造 引爆商機

美國總統川普聯手三家科技巨頭，啟動全美AI大建設，宣示「要將技術留在美國」，可說是川普擴大「AI美國製造」的起手式，台廠為搶食龐大的美國本土AI建設大商機，在美布局正「動起來」。

為提升本土製造能量，美國政府近年來力促製造業回流，電子代工大廠鴻海（2317）、和碩、廣達及緯創等，為就近供應電動車或AI伺服器客戶，在美國布局遍及威州、俄州、德州、印第安納州、加州及田納西州等地，以隨時支援客戶需求。

鴻海集團目前在美國加州、德州及威州皆設有伺服器生產據點，其中，鴻海加州基地因鄰近客戶，扮演伺服器NPI（新產品試產導入量產服務）的角色，鴻海旗下鴻佰科技美國子公司上周也斥資1.28億美元（約新台幣42億元），取得加州土地及廠房。

和碩集團在印第安納州、肯塔基州皆設有維修服務中心，和碩曾分析，若客戶真的有需求，和碩可將美國的維修服務據點轉為後段組裝生產。

廣達近兩年持續在美擴廠，在東、西岸都有產能，涵蓋L6（主機板組裝）至L10（伺服器組裝與測試），未來也將因應需求在兩座廠區擴產。

緯創因應美國高毛利高階運算產品線需求，去年數度投資美國廠區，除現增美國加州Fremont子公司Alpha EMS 1,550萬美元，並擬斥資7,200萬元美元內，取得美國德州土地與廠房，及投資2,500萬美元內（約新台幣8.17億元）進行德州廠房建物改良。