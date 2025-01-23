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美國準聯合國大使 挺台有意義參與

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導
美國總統川普提名的駐聯合國大使斯特凡尼克，廿一日在聯邦參議院出席人事聽證會。（美聯社）
美國總統川普提名的駐聯合國大使斯特凡尼克，廿一日在聯邦參議院出席人事聽證會。（美聯社）

美國總統川普提名的聯合國大使斯特凡尼克（Elise Stefanik）廿一日在人事聽證會上表示，她會確保台灣最大程度和有意義參與聯合國，也支持川普退出世界衛生組織決定，因為「我們不能容忍被中共宣傳控制的實體」。

美國參院外交委員會廿一日舉行斯特凡尼克的人事聽證會，她承諾會確保台灣最大程度和有意義參與聯合國以及所有國際組織。

斯特凡尼克也在會中表達對台灣的支持，指她過去在國會一向支持軍援台灣，並表示她堅信執行「嚇阻」策略可以避免在印太地區爆發戰爭。

斯特凡尼克並表示，美國必須有警覺性，別讓中國大陸滲透國際組織。她說，聯合國使用的語言非常重要，中國大陸正試圖納入「與我們價值觀不符」的特定語言，美國必須擁有非常強的中文專業能力，密切監控聯合國體系內所有文件及聲明內容。

斯特凡尼克廿一日也表示支持川普宣布退出世界衛生組織，認為世衛當年未能妥善處理新冠疫情，反而幫大陸散播其言論，「我們不能容忍被中共宣傳控制的實體」。她也承諾，確保中共無法取得聯合國高階職位，是她上任後要務之一。

對於美國退出世衛後應如何保持在全球公共衛生規範的影響力，她認為可透過聯合國致力推動全球健康的計畫進行。

美國是世衛最大金主，資金遠高於其他國家，約占世衛整體資金的百分之十八。川普廿日簽署行政命令率美國退出受「成員國不當政治影響」的世衛，抨擊世衛敲詐美國。

四十歲的斯特凡尼克向來對北京抱持極度批判立場，她也提到美國續留若干國際組織的重要性，以抗衡中共影響力，特別是技術性組織，例如電信、智慧財產權及民航等領域。

她說，北京派人擔任聯合國附屬機構負責人，最低級別的職位也見中國人馬。因此，美國需要與盟友合作擬定人力資本戰略，確保中共無法取得聯合國機構的高階職位，這也是她的首要任務之一。

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