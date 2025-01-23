美國綠能基建補助款被扣住了
美國總統川普重返白宮後簽署行政命令，已扣住對綠能基礎建設相關廠商提供的貸款與補助金，估計超過3,000億美元撥款可能中斷。
川普一上台就簽署數十道行政命令，廢止前任總統拜登的政策，其中之一就是指示聯邦政府暫停撥款給製造商和基建開發商。
受影響的聯邦資金，是依照拜登任內通過的通膨削減法（IRA）和基建法撥款。英國金融時報分析美國能源部貸款組合發現，其中將近500億美元的能源部貸款已獲准，另有2,800億美元貸款仍在審核中。
川普政府在標題為「釋出美國能源」的行政命令中寫道：「所有機關必須即刻暫停撥付透過這些立法挪用的款項。」
立即喊卡的包括給密西根州DTE Energy的一筆90億美元有條件貸款，以及撥給奧勒岡州公用事業PacifiCorp.的35億美元。
經濟學家指出，任何IRA相關的補助款、貸款保證和融資，只要錢尚未撥下來，就很難通過川普2.0政府這關。
川普扣住這些資金，在乾淨能源業投下震撼彈，顯示他決心逆轉拜登的產業政策，特別是加速綠能轉型的計畫。
2021年基建法擬撥款12億美元改善全美運輸系統，加上IRA提供總計價值3,700億美元的稅額抵減、補助金和貸款，大幅擴充能源部的放貸量能。
投資人擔心，未來可能另有3,000億美元的聯邦資助--主要是依據基建法--也面臨遭凍結命運。
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