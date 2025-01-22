川普承諾締造和平…上台卻連串好鬥行動 專家：2面手法恐相抵

重返白宮的美國總統川普曾承諾將在新任期締造和平，但他一上台就採取連串好鬥行動，恐怕使得美國的朋友疏遠，有專家認為這可能妨礙他實現相關抱負。

法新社報導，川普（Donald Trump）20日在就職演說中表示，他的第2任期「最引以為傲的成就，將是成為和平締造者與團結者」。他並提到自己支持加薩走廊（Gaza Strip）新的停火協議。

川普當天還對媒體記者暗示，他會施壓俄羅斯達成協議，來結束其對烏克蘭歷時近3年的全面侵略。他並挖苦過去與他關係友好廣為人知的俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），說對方知道自己正在「摧毀」俄國。

不過，正如川普在2017至2021年的首任總統期間各種狂言，他的回歸也充滿對美國政策的種種不滿。他這次就職演說中最令人印象深刻的外交政策發言，便是矢言拿回美國在1999年歸還巴拿馬的巴拿馬運河（Panama Canal）。

此外，川普曾提及應讓美國取得目前屬於北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥自治領土的格陵蘭（Greenland）、派美軍到墨西哥邊界以阻止非法移民、對甚至最緊密的盟邦祭出關稅措施，以及宣布美國退出幾乎世界所有其他國家都加入的世界衛生組織（WHO）和巴黎氣候協定。

在倡議克制的華府智庫「國防重點」（DefensePriorities）擔任政策事務主任的佛里曼（BenjaminFriedman）表示：「川普的世界觀似乎自相矛盾，其中有個脈絡是支持和平，但又有個脈絡似乎較不懼衝突及崇尚軍事。」

川普上次擔任總統時，下令打擊並擊斃了伊朗高階指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），並承諾對抗中國。但他也誇耀自己當時沒讓美軍投入新戰爭，以及尋求與北韓外交交涉。

佛里曼指出，川普上個任期內對於伊朗等地緣政治緊張熱點，「通常是較不懼衝突及崇尚軍事的那一派做法勝出」；而這次回鍋擔任總統，至少在烏克蘭和中東部分，川普似乎已轉向較為進步派的立場。

但佛里曼也說，從川普這次對拉丁美洲的態度，以及他選擇對中國持鷹派觀點的人士擔任閣員來看，他依舊是個鷹派。

佛里曼分析道，川普基本上抱持與美國民粹主義前總統傑克森（Andrew Jackson）一樣的19世紀哲學，也就是樂於威脅動武來達到國家利益目的。

佛里曼指出，對川普來說，這樣的思維「不一定符合和平締造者或好戰分子」其一，而比較是兩者混合。

另一華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center forStrategic and International Studies，CSIS）的高級副總裁艾特曼（Jon Alterman）則提醒川普，應注意中國「戰狼外交」帶來的教訓，因為北京這類做法使得數個受到如此對待的亞洲國家團結起來。

他說：「如果美國從被視為主要的安全提供者變成不確定性的主要來源，那會是深度的轉變。」