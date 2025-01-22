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川普爭議政策頻出！上任2天如回鍋多月 但真正考驗還在後面

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普上任短短兩天，雷厲風行地實現多項競選承諾。 路透社
美國總統川普上任短短兩天，雷厲風行地實現多項競選承諾。 路透社

美國總統川普上任短短兩天，雷厲風行地實現多項競選承諾，接受記者訪問的次數比拜登過去數月還多，彷彿已回鍋好幾個月，他展現出絕對的權力，同時也不忘算舊帳。

● 川普初步獲得成功 但真正的考驗還在後面

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普推動政務的節奏之快，是刻意為之。由於他同時推動無關緊要的瑣事和影響重大的新政策，加上新政策層出不窮，讓外界幾乎來不及思考每件事的嚴重性。

對於川普的支持者，川普的一舉一動都營造出不斷成功和兌現承諾的印象；反川陣營一時也無從判斷哪件事最該令人感到憤怒，正因反對意見分散，川普更能輕易規避責任。

然而，川普目前僅完成最簡單的部分，也就是成功策劃初期計畫，未來在國內外仍有許多危機等著他，畢竟簽署數百份行政命令是一回事，況且其中仍有一些正面臨司法挑戰，真正的變革須透過法律來鞏固。

● 更有效率的第2任期

接連不斷的行政命令，暗示川普第2任期的白宮運作已比前一任期更加專業。有別他在第1任期剛上任時的混亂，川普如今更清楚自己想做什麼，也知道該如何實現。

● 強行實施移民政策

川普上任後推動一連串積極的行政措施，為後續大規模遣返移民的計畫奠定基礎，他宣布美墨交界進入緊急狀態，可能將派遣軍隊到南部邊境。

他今天更取消美國移民暨海關執法局（ICE）不得進入教堂及學校等場所拘捕非法移民的規定，同時關閉了過去協助處理入境申請的應用程式（App），讓移民更難透過合法管道進入美國。

移民雖是川普鐵粉相當重視的議題，但他優先處理這件事仍有風險，因為他在競選期間矢言解決食品和住房支出，這些都是中間選民相當關注的議題，攸關共和黨明年期中選舉成敗。

● 無視法律程序

反川陣營對於川普重新掌權後恐濫用總統職權的擔憂，如今也已成真。

川普上任後頻繁動用總統赦免權，迄今已赦免超過1000名參與1月6日國會大廈襲擊事件的暴民，並釋放非法暗網黑市「絲路」（Silk Road）創辦人伍布瑞希特（Ross William Ulbricht）。

川普的做法讓外界更擔心他已凌駕於法律，並暗示任何在政治上對他有利者，都有望獲得法律上的優待。

● 川普四處尋求達成協議

值得注意的是，川普重返白宮後一再公開喊話俄羅斯總統普亭，試圖說服他結束俄烏戰爭。

川普同時也暫緩針對中國大陸的關稅計畫，他昨天暗示正在利用關稅威脅作為與北京可能會談的籌碼。

此外，他今天又再次威脅歐洲聯盟（EU），暗示可能發起另一場貿易戰，「他們對我們非常、非常差，所以他們應該做好準備迎接關稅」，但這既有可能是談判策略，也可能是認真的威脅。

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