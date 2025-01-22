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美國務卿魯比歐遭大陸制裁 學者：北京有機會技術性退讓

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
1月25日，魯比歐宣誓就任美國國務卿後發表講話。路透社
1月25日，魯比歐宣誓就任美國國務卿後發表講話。路透社

美國新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）對大陸立場一向強硬，被大陸官方列為制裁名單，使其未來與中方的互動備受注目。對此，大陸學者認為，在中方樂意與美國改善關係下，制裁有機會退化為「技術問題」，雙方互動不至於受影響。

據香港01報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，目前中美關係以友善為優先的氣氛下，若中方決定邀請魯比歐到中國大陸會談，那麼中方為魯比歐解除制裁是輕而易舉的，甚至不用公開宣布。

另一名不願具名的中國學者則指出，從中國外交部發言人郭嘉昆日前的發言就能看出端倪，且頗有深意。郭嘉昆例行記者會上曾表示，中方將堅定維護國家利益，同時，中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。

該學者分析，郭嘉昆所言的「中方將堅定維護國家利益」，言外之意就是中國先前對魯比歐的制裁，是基於維護國家利益所為。那麼，「堅定維護國家利益」，即代表中方先前對魯比歐的兩次制裁，本質上並沒有錯，也是在為中方未來與魯比歐在中國接觸作好鋪墊，避免再落話柄。

他表示，關鍵在「中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸」，這形同明示，中國認為和魯比歐這般美國外交系統最高主管接觸是有必要的，至於「適當方式」則再由中方認定。

該學者進一步稱，如果中方確立邀請魯比歐訪華，魯比歐當然得在一定程度上，無論是言語上還是行動上，緩和其一向的對華強硬立場。如果他做得到，且中美關係不搞得太僵，那中方可有很多種方式避開制裁，並設法平息民間輿論。例如以魯比歐被制裁時仍是參議員，但他現在已改任國務卿等作為理由。屆時，制裁就有機會退化為「技術問題」。

時殷弘及上述學者皆認為，無論魯比歐對中國有多強硬，都必須聽命於總統川普（Donald Trump），這是川普用人的底限。不具名學者並表示，如此一來，未來北京勢必會想盡辦法繞開魯比歐，直接接觸川普的核心幕僚，以爭取更多空間，降低魯比歐個人對中國的衝擊性。

時殷弘則表示，外界認為相較魯比歐等鷹派，川普對華立場更具彈性。但他也補充，川普不過是為了勒索而哄騙、威脅中國，再看中方是否接受；若拒從，則會視情況再作出不同程度的威脅。

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