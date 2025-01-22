參議院表決在即…川普防長人選遭控家暴 妻曾跟朋友定求救暗語

美國總統川普提名的國防部長赫格塞斯今天遭手足前妻向參議員提交書面證詞，指控他曾對已經離異的第2任妻子施虐，導致對方得在危機當下躲進衣櫥，還跟友人定下求救暗語。

路透社報導，參議院軍事委員會（Senate ArmedServices Committee）民主黨首席利德（Jack Reed）18日提出要求後，曾經是赫格塞斯（Pete Hegseth）姻親的丹妮兒（Danielle Hegseth）在簽名的書面證詞中說：「我認為珊曼莎（Samantha Hegseth）擔心自身安危。」

赫格塞斯則否認對珊曼莎施虐。

路透社檢視落款日期為21日的這項書面證詞複本，內容還對赫格塞斯作出酒精濫用，以及言談令丹妮兒不舒服等指控，包括2013年赫格塞斯在一間酒吧裡大聲嚷著「說不要就是要」（No means yes.）。

丹妮兒在書面證詞中推測，赫格塞斯抱持男性不必取得女性同意就可以發生性關係的觀點。

她告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）：「一如我對聯邦調查局（FBI）所作供述，我還聽過赫格塞斯說，女人不該有投票權，也不該工作。」

赫格塞斯的律師帕拉托雷（Timothy Parlatore）要路透社參閱致其他新聞機構的聲明。

國家廣播公司引述帕拉托雷表示，珊曼莎「不曾提出任何施虐指控，她簽署的法庭文件也承認沒有施虐情事，最近接受聯邦調查局訊問期間也再次確認此事」。

率先報導上述書面聲明的國家廣播公司新聞網引述珊曼莎說：「在我維持婚姻關係期間沒有發生肢體暴力。」

路透社無法聯繫珊曼莎取得其說法。白宮則未立即回應置評請求。

參議院即將針對赫格塞斯的提名進行表決，但因共和黨在參院僅占些微多數，赫格塞斯最多只能失去3名共和黨議員支持，否則提名案將無法過關。

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