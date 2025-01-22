納粹舉手禮？馬斯克在川普就職手勢惹議 史學家：是好戰的納粹禮

美國總統川普20日發表就職演說，提到要在火星插上美國國旗，讓他的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克在台下開心地雙手比出大拇指，但馬斯克隨後在慶祝活動登台發表講話時做出的敬禮手勢，卻引來批評人士砲轟是在行「納粹舉手禮」。不過，他顯然對此不以為然。

根據BBC報導與網上流傳的當時影片，馬斯克在20日的慶祝就職活動上感謝支持群眾「讓這件事成為現實」，接著就將右手放到胸前，然後將手臂筆直伸向了前方、掌心朝下，再轉身向坐在後面的人重複了相同的動作。

The media are freaking out saying Elon Musk was doing the Nazi salute.



They conveniently leave out the part where he says to the crowd “my heart goes out to you”



His gesture was hand on heart and throwing it out to the crowd.



Pretty obvious to if you’re honest. pic.twitter.com/wTVcUvYacE — Sean (@Xcellent78) 2025年1月20日

在馬斯克擁有的「X」上，有些網友稱他的手勢是納粹舉手禮，但其他網友並不同意。馬斯克本人後來也上「X」回應，「老實說，他們需要更好的骯髒伎倆，『大家都是希特勒』的攻擊超乏味」，還轉發了民主黨聯邦眾議員歐凱秀與流行音樂巨星泰勒絲等人比出類似手勢的影像。

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) 2025年1月21日

BBC指出，馬斯克的動作在網路引發到底是不是納粹禮論戰。紐約大學歷史學教授本-吉亞特（Ruth Ben-Ghiat）上「X」表示，「法西斯主義歷史學家在這，是納粹禮，也是非常好戰的納粹禮」，但為了對抗反猶主義而創立的反誹謗聯盟（ADL）不同意，「看起來馬斯克在激情時刻做了一個尷尬的手勢，不是納粹禮」。