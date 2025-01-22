快訊

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

中職／悍將挖李珠珢像簽自由球員 韓網友：台灣是啦啦隊MLB？

納粹舉手禮？馬斯克在川普就職手勢惹議 史學家：是好戰的納粹禮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
特斯拉電動車和SpaceX執行長馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢。法新社
特斯拉電動車和SpaceX執行長馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢。法新社

美國總統川普20日發表就職演說，提到要在火星插上美國國旗，讓他的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克在台下開心地雙手比出大拇指，但馬斯克隨後在慶祝活動登台發表講話時做出的敬禮手勢，卻引來批評人士砲轟是在行「納粹舉手禮」。不過，他顯然對此不以為然。

根據BBC報導與網上流傳的當時影片，馬斯克在20日的慶祝就職活動上感謝支持群眾「讓這件事成為現實」，接著就將右手放到胸前，然後將手臂筆直伸向了前方、掌心朝下，再轉身向坐在後面的人重複了相同的動作。

在馬斯克擁有的「X」上，有些網友稱他的手勢是納粹舉手禮，但其他網友並不同意。馬斯克本人後來也上「X」回應，「老實說，他們需要更好的骯髒伎倆，『大家都是希特勒』的攻擊超乏味」，還轉發了民主黨聯邦眾議員歐凱秀與流行音樂巨星泰勒絲等人比出類似手勢的影像。

BBC指出，馬斯克的動作在網路引發到底是不是納粹禮論戰。紐約大學歷史學教授本-吉亞特（Ruth Ben-Ghiat）上「X」表示，「法西斯主義歷史學家在這，是納粹禮，也是非常好戰的納粹禮」，但為了對抗反猶主義而創立的反誹謗聯盟（ADL）不同意，「看起來馬斯克在激情時刻做了一個尷尬的手勢，不是納粹禮」。

編輯推薦

X 納粹 馬斯克

延伸閱讀

「川上拜下」川普帶回單邊主義 外媒：提供大陸外交機會

川普就職未挑明中國是威脅 北京稍喘息 就傳加徵10%關稅

【重磅快評】TikTok未來命運如何 川普都是贏家

盧比歐會晤印度外長 討論非法移民問題

相關新聞

美確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫出面了

美國最高法院在1898年「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）做出具有里程碑意...

「川上拜下」川普帶回單邊主義 外媒：提供大陸外交機會

美聯社22日報導，美國總統川普將他的單邊主義路線帶回白宮，中國大陸與日本、印度等拜登前朝拉攏的美國盟友關係正開始改善。白...

川普宣布能源緊急狀態 背後藏中俄布局！學者：產業競爭起手式

美國總統川普宣布國家能源緊急狀態。專家剖析，這是產業競爭起手式；大量鑽油也可降油價，增加美國民眾可支配所得，對外可削弱產...

納粹舉手禮？馬斯克在川普就職手勢惹議 史學家：是好戰的納粹禮

美國總統川普20日發表就職演說，提到要在火星插上美國國旗，讓他的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克在台下開心地雙手比出大拇指...

川普兌現競選支票赦免「絲路」毒梟 昔策劃暗網判終身監禁

美國總統川普今天表示，他已赦免販毒網站「絲路」（Silk Road）創辦人伍布瑞希特（Ross Ulbricht）

川普上任 前駐美代表高碩泰：台美要繫好安全帶

美國總統川普正式開啟第二任期執政，展望台美關係，前駐美代表高碩泰今天表示，「要繫好安全帶，但不要驚慌失措」，可以審慎樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。