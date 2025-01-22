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美確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫出面了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
1898年「美國訴黃金德案」協助所有在美國境內出生的移民之子確立出生公民權，但美國總統川普20日簽署行政命令尋求撤銷此一由來已久的權利，引來黃金德曾孫的嚴厲譴責。圖為黃金德1894年的離境聲明。路透
1898年「美國訴黃金德案」協助所有在美國境內出生的移民之子確立出生公民權，但美國總統川普20日簽署行政命令尋求撤銷此一由來已久的權利，引來黃金德曾孫的嚴厲譴責。圖為黃金德1894年的離境聲明。路透

美國最高法院在1898年「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）做出具有里程碑意義的重大判決，協助所有在美國境內出生的移民之子確立出生公民權，但美國總統川普上任當天簽署行政命令，尋求撤銷出生公民權，引來黃金德曾孫的嚴厲譴責。

NBC新聞22日報導，川普簽署的「保護美國公民權的意義與價值」行政命令，將出生公民權限於雙親至少一人是美國公民或永久居民，還規定生父母在美暫時合法居留的人士將不再自動保證公民權，範圍包括持學生、工作或旅遊簽證者所生之子。

1898年，美國因排華法案，拒絕舊金山出生、父母為美籍華人的黃金德入境，黃金德提起訴訟，最高法院當時判決「美國訴黃金德」案，確立所有在美國境內出生者都為美國公民。

黃金德曾孫、現年74歲的諾曼．黃（Norman Wong）住在加州布倫塢，稱川普新頒布的命令「令人不安」，並指這是一個旨在讓美國人解體的舉動，「他利用美國思維模式取得成功，但不是一種健康的模式。我們不能一起建設國家同時對抗所有人。我認為，最好的做法讓美國人真正擁抱美國人」。

NBC新聞指出，儘管「美國訴黃金德案」在確立公民權規定方面具有重要作用，但黃金德長子最終在十多年後遭驅逐出境。諾曼．黃表示，這表明權利一直在不斷變化，需要不斷倡導，「我們將得到我們願意奮鬥的世界，這始於我們的內心，我們信仰的事物。如果我們擁有善念並從此努力，我們將得到一個更好的世界。但在這個國家並不容易」。

川普陣營沒有回應NBC新聞的置評請求，但此事已引來亞裔美國人活動人士和國會議員反彈，美國公民自由聯盟（ACLU）與亞洲法律聯會（Asian Law Caucus）在內的多個民權組織20日也提告，指控川普政府「藐視憲法規定」。19位民主黨州檢察長也已聯合興訟，要阻擋川普實施這道行政命令。

包括國會亞太裔黨團、國會黑人黨團與國會西裔黨團的「國會三族裔黨團」的主席譴責川普這項行政命令違反憲法第14修正案，以及他就任時保護和捍衛憲法的誓言，「透過1898年黃金德訴美國案的艱苦法律戰，最高法院維持了出生公民權是憲法保護權利。身為自由世界總司令的川普總統，有責任維護法律」。

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川普 美國公民 華裔

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