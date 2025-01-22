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川普宣布能源緊急狀態 背後藏中俄布局！學者：產業競爭起手式

中央社／ 台北22日電
美國總統川普宣布國家能源緊急狀態。 路透社
美國總統川普宣布國家能源緊急狀態。 路透社

美國總統川普宣布國家能源緊急狀態。專家剖析，這是產業競爭起手式；大量鑽油也可降油價，增加美國民眾可支配所得，對外可削弱產油大國俄羅斯國力，推進俄烏戰爭結束。

國策研究院22日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，多名專家學者出席與會。

台新金控首席經濟學家李鎮宇於會上表示，川普宣布國家能源緊急狀態，將推動大量鑽油，這個舉動可從產業、對內、對外等角度解析。川普必須在下次期中選舉前做出成績，奠定共和黨執政基礎，再把副總統范斯（J.D. Vance）推上去。

「現在美國民間最重視的問題就是通膨」，李鎮宇直言，物價上漲是「不會回來的」，薪資一定跟不上物價，很多美國民眾感到「變窮了」；川普必須解決這些憤怒，由於美國用油多，先把油價降下來，民眾可支配所得將會有感地增加。

李鎮宇提到，川普率先處理能源政策也與國際關係有關。俄羅斯的國力與油價有正相關，油價高、國力強；油價弱、國力也會被削弱，俄羅斯財政平衡約在每桶原油美金60元，油價若被拉下來，其國力也會往下掉，「他就不可能再做怪了」。

「我把油價打到60元以下，請問誰還開電動車」，李鎮宇表示，油價倘若被拉低，使用電動車誘因恐降低；川普就職後宣布能源政策，這個措施可以打俄羅斯，也可以打中共，還可以拉動選民支持度、美國變得有錢。

李鎮宇剖析，川普政府也將致力於製造業回流美國，支持共和黨多為工人階級，他們希望有更多工作機會，矽谷也期望技術回流，盼在減少管制環境中，有更多發揮空間；最重要的是，堅實的工業基礎可以支持軍事發展。

李鎮宇提到，川普政府將加強投入AI產業，致力於拉大美國、中國大陸在AI產業發展差距；能源產業、製造業、AI產業為川普政府著重的產業領域，中美貿易戰倘若再起，將會是在這3個產業領域內競爭。

座談會主持人、國策研究院副院長郭育仁提到，川普競選期間曾對外表示，非常關注國際油價走勢，如果油價走高，俄羅斯有多餘經費發動戰爭，這也是俄烏戰爭發生原因；中國大陸跟伊朗購買石油，也使伊朗有錢在中東發動恐怖主義行動。

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