「川上拜下」川普帶回單邊主義 外媒：提供大陸外交機會

美聯社22日報導，美國總統川普將他的單邊主義路線帶回白宮，中國大陸與日本、印度等拜登前朝拉攏的美國盟友關係正開始改善。白宮20日「川上拜下」，對中國大陸可能是個機會。

拜登與「理念相近國家」建立夥伴關係，抗衡北京與日俱增影響力，一直引發中國大陸批評。過去拜登活化美日印澳四方安全對話（Quad），如今中國大陸與日印澳乃至英國的關係正在改善，拜登政績的續航力啟人疑竇。川普上次執政時，毫不猶疑挑戰傳統美國夥伴。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，川普可能疏離美國盟友，讓這些盟友更關注中國大陸的角色，這實際上也已提供中國大陸外交的機會，「我認為我們應把握此機會」。

但白宮國安會發言人休斯說，川普曾號召世界對中國大陸採取更競爭性姿態；川普認同日本在他第一任期提出的自由開放印太戰略，也支持從美國及其許多夥伴國家電信網排除中企。新任國務卿魯比歐21日也在華府會晤日印澳外長，暗示與Quad國家交往、制衡中國大陸影響力仍是川普要務。

中國大陸想與美國盟友「補破網」也有其侷限。北京與英、日重新交好尚在初步階段，彼此仍存在重要分歧，可能限制或阻撓該進程。印度去年10月就中印邊境爭端和中國大陸「翻頁」，但仍抗議北京在雙方都聲索主權的地區新設兩個縣。

不過英日澳新領袖都已展現與中國大陸關係增溫的心願，中國大陸也善意回應，部分因為中方希望有外國投資來振興其經濟。若川普落實其加徵關稅威脅，中國大陸經濟可能受挫。吳心伯說，在中國大陸眼中，改善與美國盟友的關係並增加經濟合作，將抵銷中美經濟關係震盪。

川普的言論則讓美國盟友擔憂，包括威脅兼併北約盟國丹麥的自治領地格陵蘭，還稱有意讓加拿大成為美國一州。華府智庫美國企業研究所資深研究員白蘭斯說，部分北京高階策士可能引頸企盼川普對美國盟友造成的損害，也巴望這給北京機會來提振與日本、歐洲先進民主國家的關係。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，川普的措辭及其幕僚馬斯克對英國、德國政局的干涉，勢必產生漣漪效應；各國起碼都想保持選項開放，「即使川普當政，中國大陸也不太可能是比美國更好的選擇，但尋求某種抗衡很重要」。

中國大陸並非和所有美國盟友都關係改善，菲律賓總統馬可仕就強硬反抗中國大陸在南海主權爭端日益專斷的立場。工黨籍英國首相施凱爾去年7月執政後，則尋求和北京重建連結。

許多歐洲領袖可能不樂見川普的「美國優先」，但英國倫敦大學亞非學院中國研究所主任曾銳生說，「他們（歐洲國家）全都將因此向北京磕頭、以換取更多貿易的想法，是一些我們中國大陸朋友的一廂情願」。