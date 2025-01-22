川普2.0中美對抗？外界關注經貿、科技戰走勢 專家估由3產業開局

美國總統川普開啟第2任期，外界關注中美經貿、科技戰走勢，台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，中美產業對抗將從能源產業、製造業與AI等三大領域開局，並持續競爭。

國策研究院22日舉行「川普新政與2025國際變局」研討會，邀專家學者針對川普上任後政策取向、美中關係、美中台關係與兩岸關係等議題研討。

李鎮宇表示，從美國角度來看，當前美國社會最注重通膨議題，因為物價問題導致的貧窮讓民意向川普傾斜，川普為在這2年改善狀況，會想方設法壓下油價；對外部而言，川普將能源作為地緣政治工具，通過增加出口來提升美國在貿易談判中的籌碼，並對敵對國家實施更嚴厲的制裁。

此外，李鎮宇指出，川普的支持者如多族裔工人、矽谷專家與美國優先派等對「經濟民族主義」充滿熱情，加上堅實工業基礎會支持軍事力量，因此川普會需要恢復製造業；在AI方面，拜登政策是框住AI產業製造「小院高牆」，但大陸還是有其它方法能進行技術流動，而他認為，川普會啟動國家級AI專案的「AI曼哈頓計畫」，加速建設基礎設施與技術突破，讓大陸難以追趕，畢竟「AI就是下一個軍事」。

而從陸方角度來看，李鎮宇對本報分析，能源產業方面，大陸能源7成從國外進口，仰賴伊朗與俄羅斯，這部分中國大陸能著墨的部分不多；製造業方面，中國大陸是強國，目前全世界製造業基本掌握在其手上，他們內部問題會主要思考如何提升品質、擺脫政府補貼。

AI部分，李鎮宇分析，中美雙方一直會很競爭，並認為不能小看中國大陸，特別在技術連接上，大陸持續透過半導體跟AI連結，同時做「全球南方」布局吸引結盟，這也正是美國最想圍堵之處。

對於近日熱議大陸思索人民幣貶值因應關稅議題，李鎮宇表示，就他觀察，人民幣目前看起來還沒有要貶值，他認為大陸領導人習近平還在猶豫是否啟動貨幣戰，因為中美雙方還未正式談，人民幣21日的反彈只是市場過快反應，他認為不應過度解讀，還是要看川普訪問中國大陸，或是川習會面之後，走勢才能真正明朗。