在美國出生無法取得公民權？學者：川普行政命令涉及違憲

美國總統川普就任，立刻簽署行政命令，使非法移民以及非永久居留者的孩子，即使出生在美國，都無法取得公民身分。此一命令在簽署的30日後生效。學者認為，這應該涉及違反美國憲政了。

政大學法律系副教授廖元豪表示，川普總統自行解釋美國憲法增修條文第14條的「在美國管轄範圍內」（subject to the jurisdiction thereof），他自行區分不同類型的「出生公民權」。但是從文義上，完全看不出川普是怎麼推導出來的：同樣在美國境內生孩子，生母是非法移民、學生短期簽證、工作簽證、永久居留，哪個不是 「在美國管轄範圍內」？

廖元豪指出這也是另一個憲法議題：政府部門可以解釋憲法，甚至與法院的解釋不同。這種部門主義，到底有沒有違憲，就看法院會糾正，或是法院也看風向改變見解。廖元豪認為川普這派的解釋太離譜了，法院應該不會接受，不過近年來什麼都可以變，誰也不敢說死。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，美國司法有回歸憲政主義的跡象，也就是行政部門的權力來自憲法與法律，法律不應該由行政部門解釋，最重要的變化是美國聯邦上訴法院一月認定「網路中立規則」超出法律授權，實質意義是司法權轉向制衡行政權。根據此一立場，司法體系不必理會行政部門對憲法的解釋，至於司法會怎麼看待川普總統對公民權的認定，應該很快會有人提出訴訟，到時就知道答案。

廖元豪也提到，有些中文媒體居然標題下成「綠卡飛了」，其實綠卡不是公民權，也不是美國國籍證明，只是永久居留權。綠卡持有者的身分，依然是外國人（alien）。早期的綠卡，上面還是以 Resident Alien 為標題。

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