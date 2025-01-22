快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩與美國總統川普。圖為2018年在新加坡的首次川金會。美聯社
北韓領導人金正恩與美國總統川普。圖為2018年在新加坡的首次川金會。美聯社

美國總統川普20日上任後，與駐韓美軍官兵視訊通話，關注朝鮮半島局勢，還不忘關心北韓領導人金正恩近況。對此，北韓官方媒體22日僅以2句話報導川普就職，沒有其他評論。

北韓中央通訊社22日報導，「川普就任美國總統。他在去年11月選舉當選為第47任美國總統並於當地時間20日在華府舉行就職典禮」。短短2句話結束這篇報導。

《北韓中央廣播電台》也報導相同的內容。北韓印刷報紙《勞動新聞》則在第6版刊出一樣的內容。南韓媒體韓聯社報導，這是川普去年11月勝選後，北韓官媒首次報導川普勝選的消息。

然而，北韓向來都會延遲報導美國總統大選的消息。2016年11月8日川普勝選後，北韓在同月19日才提到此事，拜登2020年贏得總統大選後，北韓也一路沉默至隔年1月正式上任才首度報導。

川普20日就職典禮後，在橢圓形辦公室一邊簽署行政命令，一邊回答媒體提問，有記者提起金正恩，川普稱他和金正恩處得很好，「他喜歡我，我也喜歡他。我們相處得很好」，認為金正恩會歡迎他回歸，但稱北韓為「擁核國」。

專家認為，川普可能希望恢復與金正恩的峰會外交，外界預期川普會尋求兩人達成小協議，包括凍結北韓核計畫或核裁軍。川普在第一任期與金正恩舉行三次峰會，包括2018年在新加坡的首次川金會。

北韓 川普 金正恩

延伸閱讀

童子賢看川普上任起手勢 關稅政策有略好的修正

川普廣簽行政命令 主客觀因素難如願

川普完全赦免國會暴動案被告 數百人獲釋出獄

川普取消維安顧問 前國安顧問波頓：失望但不意外

相關新聞

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

美國總統川普20日上任後，與駐韓美軍官兵視訊通話，關注朝鮮半島局勢，還不忘關心北韓領導人金正恩近況。對此，北韓官方媒體2...

樂見誰買下TikTok？川普：馬斯克想買的話我OK

美國總統川普21日表示，他對特斯拉執行長馬斯克或甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）收購TikTok的看...

川普政府指示讓DEI聯邦員工休假 研擬裁員計畫

根據美國人事管理局今天發布的備忘錄，總統川普政府指示讓所有多元、公平及包容（DEI）計畫的聯邦雇員放有薪假，並要求各機構...

我是亞裔也是跨性別：川普再臨帶來何種「雙重焦慮」？

「我已經為這個國家服役20年，駐守過海外基地，也曾扛起武器。就算他們不讓我繼續服役，也無法奪走過去20年的光陰。」川普二度入主白宮前夕，亞歷珊卓莉亞（Alexandria Holder）這樣告訴DW。

路透：川普重返白宮 初期支持率47%

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民意調查發現，美國總統川普本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持

川普廣簽行政命令 主客觀因素難如願

川普21日簽了許多行政命令，但很難全部生效，例如很難將毒梟視為外國恐怖組織，也無法讓移民小孩出生後不享有美國籍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。