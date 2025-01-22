熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

美國總統川普20日上任後，與駐韓美軍官兵視訊通話，關注朝鮮半島局勢，還不忘關心北韓領導人金正恩近況。對此，北韓官方媒體22日僅以2句話報導川普就職，沒有其他評論。

北韓中央通訊社22日報導，「川普就任美國總統。他在去年11月選舉當選為第47任美國總統並於當地時間20日在華府舉行就職典禮」。短短2句話結束這篇報導。

《北韓中央廣播電台》也報導相同的內容。北韓印刷報紙《勞動新聞》則在第6版刊出一樣的內容。南韓媒體韓聯社報導，這是川普去年11月勝選後，北韓官媒首次報導川普勝選的消息。

然而，北韓向來都會延遲報導美國總統大選的消息。2016年11月8日川普勝選後，北韓在同月19日才提到此事，拜登2020年贏得總統大選後，北韓也一路沉默至隔年1月正式上任才首度報導。

川普20日就職典禮後，在橢圓形辦公室一邊簽署行政命令，一邊回答媒體提問，有記者提起金正恩，川普稱他和金正恩處得很好，「他喜歡我，我也喜歡他。我們相處得很好」，認為金正恩會歡迎他回歸，但稱北韓為「擁核國」。

專家認為，川普可能希望恢復與金正恩的峰會外交，外界預期川普會尋求兩人達成小協議，包括凍結北韓核計畫或核裁軍。川普在第一任期與金正恩舉行三次峰會，包括2018年在新加坡的首次川金會。