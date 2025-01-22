快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

路透：川普重返白宮 初期支持率47%

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民意調查發現，美國總統川普本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持。

川普昨天宣誓就職，路透社/益普索於昨天、今天執行這項民調。路透社報導，結果顯示，川普的支持率比他2017年至2021年第一次執政的大部分時間都要高。

但民調也顯示，美國民眾已對川普宣布的一些初步措施感到不滿。約58%的受訪者表示，川普不應該赦免所有在2021年1月6日國會大廈暴動案中被定罪的人。

只有29%的受訪者認同川普處理司法系統政治化的方式。川普指責前任總統拜登透過起訴扭曲司法公正，目的是阻止他重返白宮；拜登則予以否認。川普還表示，他可能會利用司法系統報復政治對手。

受訪者對川普處理其他問題的方式持更正面的態度，約46%的受訪者認可他處理移民問題，許多美國人希望移民成為新政府的首要任務。

約58%的受訪者同意美國應「大幅減少獲准在邊境申請庇護的移民人數」，這顯然代表他們支持川普在上任初期暫停允許在美國邊境申請庇護的程序。川普也宣布非法移民構成國家緊急狀態，並採取措施限制在美出生的兒童取得公民權。

川普在第1個任期開始時的支持率為43%，到2017年1月底攀升至49%，但發生國會大廈暴動事件後，他的支持率降至34%。

「選舉內幕」（Inside Elections）政治分析師魯巴希金（Jacob Rubashkin）表示，川普的支持率以歷史標準而言算低。美國總統在任期之初，支持率通常超過50%。

這項調查在網路上訪問全國各地1077名美國成年人，誤差約為正負4個百分點。

川普 移民 美國

延伸閱讀

懲罰間接讓毒品流入美國 川普：課徵大陸10%關稅

川普2.0學者示警：強拔高階晶片製程 台灣產業恐空洞化

川普2.0學者指有三不原則 台海和平符合戰略想定

川普完全赦免國會暴動案被告 數百人獲釋出獄

相關新聞

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

美國總統川普20日上任後，與駐韓美軍官兵視訊通話，關注朝鮮半島局勢，還不忘關心北韓領導人金正恩近況。對此，北韓官方媒體2...

樂見誰買下TikTok？川普：馬斯克想買的話我OK

美國總統川普21日表示，他對特斯拉執行長馬斯克或甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）收購TikTok的看...

川普政府指示讓DEI聯邦員工休假 研擬裁員計畫

根據美國人事管理局今天發布的備忘錄，總統川普政府指示讓所有多元、公平及包容（DEI）計畫的聯邦雇員放有薪假，並要求各機構...

我是亞裔也是跨性別：川普再臨帶來何種「雙重焦慮」？

「我已經為這個國家服役20年，駐守過海外基地，也曾扛起武器。就算他們不讓我繼續服役，也無法奪走過去20年的光陰。」川普二度入主白宮前夕，亞歷珊卓莉亞（Alexandria Holder）這樣告訴DW。

路透：川普重返白宮 初期支持率47%

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民意調查發現，美國總統川普本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持

川普廣簽行政命令 主客觀因素難如願

川普21日簽了許多行政命令，但很難全部生效，例如很難將毒梟視為外國恐怖組織，也無法讓移民小孩出生後不享有美國籍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。