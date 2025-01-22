川普廣簽行政命令 主客觀因素難如願

川普21日簽了許多行政命令，但很難全部生效，例如很難將毒梟視為外國恐怖組織，也無法讓移民小孩出生後不享有美國籍。不過，他可以退出《巴黎氣候協定》與世界衛生組織，還可以將美國政府文件的「墨西哥灣」改成「美國灣」，但不能強迫其他國家改名。

另外，川普希望讓美國只有「男女」兩性，還可能會需要釋憲。

無法強迫他國改名

根據《英國廣播公司》報導，川普上任第一天就簽了100多個行政命令，盼落實他的競選承諾。不過並非所有行政命令都會生效，例如他希望將國外（尤其是墨西哥）的毒梟定義為「外國恐怖組織」就有難度，因為這樣恐讓美軍出現處決罪犯的浪潮，也會與墨西哥關係急速惡化。

但美國要退出《巴黎氣候協定》與世界衛生組織就很容易，川普在2017年第一次執政時就已經退出過，而這也顯示川普想要發展美國油氣生產的決心。另外，川普在就職演說中強調要將「墨西哥灣」改成「美國灣」，在美國行政機關內改名稱很容易，但川普無法強迫其他國家改名。

會有不少法律爭訟

不過，川普要取消美國的屬地主義就有困難，因為這是《美國憲法》地14修正案明定的權益，後續還要由法院判定川普要求非法移民後裔不能有美國國籍的政策能否生效。《ABC新聞網》提到，川普特別強調，他簽署的行政命令都是基於「常識」，但在「法律」上會有不少的挑戰。

川普還希望美國只要有「男女」兩性，團隊認為跨性別者要求政府要在性別欄中標註這些性別違反《美國憲法》第1修正案，保障言論自由的規定，如堪薩斯州與蒙大拿州也已經將兩性寫入法律，雖然許多少數性別團體將上訴最高法院，但目前保守派法官較多，雖然川普行政命令合憲機會高，但也將會對美國性別相關議題有深遠影響。

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