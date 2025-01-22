懲罰間接讓毒品流入美國 川普：課徵大陸10%關稅
美國總統川普21日表示，擬在2月1日對中國大陸課10%的關稅，以懲罰中國大陸將芬太尼（fentanyl）送到加拿大和墨西哥，因此流入美國。
川普21日舉行記者會，偕同軟銀執行長孫正義、OpenAI執行長奧特曼、甲骨文共同創辦人艾里森，在白宮宣布這三家科技公司，將投入1000億美元，並目標未來至少增加到5000億美元，合資成立「Stargate」公司，建設人工智慧（AI）基礎建設。
被問及何時要增加加拿大和墨西哥的關稅，以加速「美墨加自由貿易協定」（USMCA）的談判？川普說，增加關稅與USMCA沒有關係。
川普說，加拿大和墨西哥讓大量移民進入美國，同時也讓芬太尼流入美國；川普說，巨量的芬太尼來自加拿大和墨西哥，破壞美國人民和家庭。
川普指出，他日前與中國大陸主席習近平通話，也談到芬太尼的問題；川普說，美國不要那樣的垃圾。
川普表示，他在第一任總統任期中，曾與習近平達成共識，中方願將芬太尼售入美國的毒販判死刑，不過拜登政府並未延續這項共識。
川普認為，假如拜登政府當初願意延續這個共識，毒販害怕被判死刑，就不會把芬太尼售入加拿大和墨西哥，以及其他地方。
川普說，為了懲罰中國大陸將芬太尼流入加拿大和墨西哥，美國考慮課徵大陸10％的關稅；川普說，他們現在正考慮2月1日落實關稅。
川普也指出，美國也計畫課徵加拿大和墨西哥25%的關稅。
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