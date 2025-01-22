川普完全赦免國會暴動案被告 數百人獲釋出獄

美國總統川普上任後赦免1500多人，數百名因參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件而入獄服刑的川普支持者今天獲釋，其中包括一些當時曾攻擊警察的人。

路透社報導，美國聯邦監獄管理局（Federal Bureauof Prisons）表示，根據川普命令，已將211人從聯邦監獄釋放。

川普全面赦免國會大廈暴動案被告超出了盟友預期，也引起與暴民搏鬥的警察、他們的家人和國會議員的譴責，甚至包括一些川普的共和黨同僚。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調發現，大多數美國人不贊成川普的決定。

今天自獄中獲釋的包括美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）領袖羅茲（Stewart Rhodes），他因密謀使用武力阻止國會認證川普2020年敗選遭到定罪，被處18年有期徒刑。

羅茲在華盛頓特區監獄外對記者說：「這是救贖，也是平反。」一群川普支持者聚集在監獄外頭，等待更多囚犯獲釋。

暴動當天羅茲並未進入國會大廈，他表示沒有任何遺憾，依然相信川普係因舞弊而輸掉2020年大選。川普減輕他的刑期後，羅茲早些時候從馬里蘭州（Maryland）昆布蘭（Cumberland）另一所監獄獲釋。

2021年1月6日，支持川普的暴民衝進國會大廈，試圖推翻敗選結果時，造成約140名警察受傷，國會議員也四處走避。川普下令從寬處理所有遭起訴的攻擊者。

國會警察布萊恩．西肯尼克（Brian D. Sicknick）在暴動事件翌日因多次中風逝世。布萊恩的哥哥克萊格（Craig Sicknick）以「純粹邪惡」稱呼川普。他向路透社表示：「殺害我兄弟的凶手現在是總統。」

克萊格表示：「我的弟弟白白犧牲。他所做的一切都是為了保護國家，保護國會大廈—他這樣做值得嗎？」

「川普所作所為令人鄙夷，這證明美國不再擁有任何足堪代表司法的系統。」

川普的赦免範圍，從僅犯下非法侵入等輕罪的人，一直擴大到攻擊主謀。

路透社/益普索在川普上任後立即進行的2天民調顯示，近60%受訪者認為，川普不應赦免國會大廈暴動案的所有被告。

川普的共和黨同僚之一、聯邦參議員提里斯（ThomTillis）表示，饒恕襲警暴徒的做法發出了錯誤訊息。

提里斯受訪時表示：「我今天在新聞片段中看到那些毆警民眾的照片。他們之中沒有人應該得到赦免。」

但也有人對川普的決定表示歡迎。共和黨籍聯邦眾議員波柏特（Lauren Boebert）表示，她將邀請獲釋被告參觀國會大廈。

今天稍早獲釋的還包括美國極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前領袖泰瑞歐（EnriqueTarrio）。

川普的赦免範圍比他許多盟友所提及的更為廣泛。副總統范斯（JD Vance）與新任命的司法部長邦迪（Pam Bondi）都曾表示不應赦免施暴者。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）為川普的赦免辯護，她表示在沒有證據的情況下，許多定罪都是出於政治動機。