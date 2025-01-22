川普推「美國優先貿易政策」 市場關注這個最後期限

美國總統川普上任首日並未實施新一輪關稅，而是提出「美國優先貿易政策」，要求聯邦各部會評估諸多議題，市場正關注各部會在4月1日前所回報的評估結果，推敲可能出爐的貿易措施。

川普已簽署一道行政命令，要求商務部和國土安全部評估來自加拿大和墨西哥的非法移民與吩坦尼（fentanyl）流入，總經顧問業者MacroLens首席策略師麥卡錫認為，有達成協議的空間，特別是墨西哥已採取行動抑制非法移民和吩坦尼。

川普也簽署行政命令，全面暫停對外國援助90天，以評估這些援助是否符合他的政策目標，他可能以此為籌碼，要求各國對中國大陸「脫險」。康乃爾大學密政策教授普拉薩德說，川普可能以此為施壓其他國家達成協議的籌碼，幫助實現他的政策目標，而且不分敵友。

不過，川普還沒援引緊急權力立刻實施關稅，彼特森國際經濟研究所資深研究員洛薇說，這是因為川普正在花時間尋找課徵關稅的正確行政權，預示了新進口稅可能維持更長期的可能性。

川普發布的美國優先貿易政策備忘錄措施，可能包含加強檢視對美有龐大貿易順差的國家，作為實施關稅的途徑。數據顯示，對美國出超額前十大的經濟體依序為中國大陸、墨西哥、越南、德國、愛爾蘭、日本、加拿大、台灣、南韓及印度，台灣出超額為650億美元。

分析師正在關注美國優先貿易政策、以及各部會4月1日回報的期限，觸發新一輪關稅提案或加徵關稅，屆時聯邦參議院可能也已證實商務部長提名人盧特尼克和美國貿易代表葛里爾的人事案。

Veda合夥公司經濟研究主管特蕾茲說，川普暫不實施關稅，也可能是因為避免增添內閣人事確認的複雜度，因為許多共和黨人較不支持關稅，特別是農業州的國會議員，但她預期川普將加徵關稅，中國大陸和歐盟面臨的風險高於加拿大和墨西哥。

這項備忘錄的好幾個項目要求各經濟部會官員調查華府和北京之間的更廣泛經濟關係，包括檢視對中國大陸產品的現行關稅，評估其永久正常貿易關係地位，並要求內閣評估中國大陸履行美中第一階段貿易協議的情況，可能藉此宣告中國大陸違反協議，並且為2026年評估美墨加貿易協定做準備，美國財政部也須對付匯率操縱行為。川普在第一任期已指控中國大陸人為壓低人民幣匯率。

同時，川普政府將評估鋼鋁國安關稅措施，可能把232條款用於鈾、製藥、化學或甚至人工智慧（AI）與量子運算。川普並要求內閣也可能評估雙邊協定、或針對特定產業的協定，以擴大美國農產品和企業的市場准入。川普政府也將縮減出口管制的漏洞，以及加強檢視洗產地的行為。