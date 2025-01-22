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川普2.0首場美日外長會議 可能確認加強嚇阻力

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。歐新社
美國國務卿盧比歐。歐新社

日本外務大臣岩屋毅今晚與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在美國國務院舉行會談。日媒推測，雙方確認在川普新政府之下，繼續加強日美同盟嚇阻力與因應能力的方針。

日本放送協會（NHK）報導，岩屋毅與盧比歐今天在華府參與日本、美國、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad）外長會議後，岩屋毅與盧比歐隨即在美國國務院舉行雙邊會談約30分鐘。

會談的具體內容尚未曝光，不過NHK推測，這次兩人首度會面，已確認為了實現「自由且開放的印度太平洋」，將強化日美同盟嚇阻力與因應能力的方針。

此外，報導也推測，雙方也針對北韓、中國在內的東亞局勢廣泛地交換意見，並共享有關強化日美韓、日美菲等多國合作重要性的認識。

另外，NHK推測，岩屋毅已向美方傳達日相石破茂希望與川普盡快舉行日美領袖會談的想法。

NHK 日本 美國

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