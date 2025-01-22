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川普宣告退出全球企業稅協議 歐盟官員表遺憾

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普就任首日決定退出全球最低企業稅協議，令歐洲聯盟（EU）官員感到不安，並對此舉表示「遺憾」。

法新社報導，川普昨天宣誓就職後數小時內簽署一系列行政命令，讓美國退出巴黎氣候協定和世界衛生組織（WHO），並取消前總統拜登多項政策。

其中之一是美國退出經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation andDevelopment，OECD）全球稅收協議，這項協議由近140國簽署，向企業獲利課徵15%的最低稅率。

這項行政命令也要求官員「調查」是否有國家已經或計劃實施「具有治外法權或對美國公司造成不成比例影響」的規定，並在60天內提出報復措施的建議。

歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天在布魯塞爾記者會對此舉表示「遺憾」，還表示歐盟仍「致力於」自身國際義務。

他說：「我們相信值得花時間與新的美國稅收當局研議這些事項，以更瞭解他們的要求並解釋我們的立場。」

非營利組織「租稅正義聯盟」（Tax JusticeNetwork）表示，川普的行政命令實際上「要求各國放棄對境內經營的跨國公司稅收主權，否則將面臨嚴厲的反制措施」。

租稅正義聯盟執行長科巴姆（Alex Cobham）在聲明中說：「川普不僅扼殺OECD軟弱的稅收改革，他實際上正威脅要廢除過去一個世紀所建立的一切，把這個世界帶回『強盜大亨』（robber baron）世紀的稅收政策。」

採取報復措施的前景恐令美國與最親密盟邦陷入混亂的稅務戰，同時美國政府也正評估增加制裁。

川普昨天表示，可能最快在2月1日向加拿大和墨西哥課徵25%關稅，並矢言對其他國家實施懲罰性措施，成為美國新貿易政策一環。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）矢言將對任何新關稅措施強烈回應，他今天在記者會上表示「一切」都在評量中。

加拿大 川普 美國

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