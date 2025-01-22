樂見誰買下TikTok？川普：馬斯克想買的話我OK

美國總統川普21日表示，他對特斯拉執行長馬斯克或甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）收購TikTok的看法樂見其成。

川普20日簽署行政命令，將TikTok「不賣就禁」禁令的生效時間推遲75天。

CNBC報導，川普21日在AI基礎設施的聯合記者會上，被記者問到，他是否對「馬斯克收購TikTok」抱持開放態度？川普指出：「如果他（馬斯克）想買TikTok，我贊成，而且我也贊成讓艾里森買它。」

川普表示，如果沒有獲得在美國運營的許可，TikTok將一文不值，但如果獲得營運許可，TikTok的價值可能會達到1兆美元。

分析師對TikTok美國業務的估值約為500億美元。

川普稱：「我會見TikTok的所有者，背後的大老闆... 我想對某人（收購者）說的是，買下它，並將一半捐給美國，我們會給你許可證。」