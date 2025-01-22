說好上任24小時內結束烏俄戰爭？川普：普亭拒談判我就制裁俄羅斯

美國總統川普曾揚言，上任後24小時內就會讓俄羅斯和烏克蘭停戰。川普21日表示，如果俄羅斯總統普亭拒絕就結束戰爭進行談判，他可能會對俄羅斯實施制裁。

路透報導，川普沒有說他會祭出什麼制裁，且美國早已在俄羅斯2022年2月進攻烏克蘭後，就對俄羅斯祭出一系列嚴厲制裁。

川普表示，其政府也正在考慮運送武器給烏克蘭的問題，不過他認為歐盟才應該做更多事來支援烏克蘭，稱「我們正與澤倫斯基（烏克蘭總統）溝通，很快也會和普亭交談。總之我們會看看。」

川普還說他在電話裡施壓中國國家主席習近平，要習近平介入終止烏克蘭戰爭，「他（習近平）在這方面做得不多。他有很大的權力，就像我們有很大的權力一樣。我跟他說『你應該要把事情搞定』。我們確實談過這個問題。」

川普在競選時曾揚言，他上任24小時內就會讓俄烏停戰，不過截至目前，川普已經上任超過24小時。